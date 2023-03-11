iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря - Львов 3:1 видео голов и лучших моментов матча 11.03.23

Вашему вниманию видео голов и видеообзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 17:54
Заря обыграла Львов / ФК Зоря
Заря обыграла Львов / ФК Зоря

В субботу, 11 марта, в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Заря встречалась со Львовом в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Подопечные Патрика ван Леувена одержали уверенную победу над аутсайдером чемпионата, одолев соперника со счетом 3:1.

В первом тайме Заря вышла вперед благодаря результативному удару Назария Русина. Во второй половине встречи Максим Имереков и Сергей Булеца довели преимущество луганской команды до разгромного, но под конец встречи Владислав Бугай отквитал один мяч.

Заря набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Львов с 12 баллами идет на последней позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Львов в 17-м туре УПЛ:

Заря - Львов 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 87

Заря: Сапутин, Бутко, Бражко, Мишнев (Чурко 75), Булеца (Хахлев 85), Хлань (Антюх 67), Русин (Дришлюк 85), Имереков, Герреро (Погорилый 75), Батагов, Снурницын

Львов: Рыбка, Алибеков (Богунов 68), Свржняк (Мильченко 53), Антонио, Кузык, Эсеола (Бугай 46), Беляев, Никитюк, Грисьо, Траоре, Габриэль

Предупреждения: Имереков 28, Герреро 49 - Никитюк 40, Алибеков 43, Антонио 53.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря львов чемпионат Украины видео голов обзор матча Украинская Премьер-лига видео лучших моментов

Статьи по теме

Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 видео голов и лучших моментов матча 11.03.23 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 видео голов и лучших моментов матча 11.03.23
УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура
Чемпионат Украины: Заря уверенно обыграла Львов, Металлист уступил Ингульцу Чемпионат Украины: Заря уверенно обыграла Львов, Металлист уступил Ингульцу
Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами
Помочь журналистам

Видео

Заря - Львов 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Заря - Львов 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде состоялись последние в сезоне эстафеты
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:04
Кейн догнал Агуэро по количеству сезонов с 20+ голами
Бокс19:46
"Нельзя не уважать": Бывший соперник Усика оценил его решение согласиться на условия Фьюри
Биатлон19:20
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде состоялись последние в сезоне эстафеты
Европа18:58
Мудрик помог Челси впервые с осени забить три и обыграть Лестер
Европа18:53
Агента 007 не будет: Мудрик отметился результативным действием за Челси
Биатлон18:45
Украинцы показали лучший результат в сезоне в эстафете, победа и Малый глобус - у Норвегии
Европа18:39
Бавария в голевой перестрелке разгромила Аугсбург
Европа17:55
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 видео голов и лучших моментов матча 11.03.23
Украина17:54
Заря - Львов 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Теннис17:53
Индиан-Уэллс: Цуренко и Калинина узнали соперниц, Ястремская вылетела
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK