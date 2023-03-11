В субботу, 11 марта, в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги Заря встречалась со Львовом в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Подопечные Патрика ван Леувена одержали уверенную победу над аутсайдером чемпионата, одолев соперника со счетом 3:1.

В первом тайме Заря вышла вперед благодаря результативному удару Назария Русина. Во второй половине встречи Максим Имереков и Сергей Булеца довели преимущество луганской команды до разгромного, но под конец встречи Владислав Бугай отквитал один мяч.

Заря набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Львов с 12 баллами идет на последней позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Заря - Львов в 17-м туре УПЛ:

Заря - Львов 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 87

Заря: Сапутин, Бутко, Бражко, Мишнев (Чурко 75), Булеца (Хахлев 85), Хлань (Антюх 67), Русин (Дришлюк 85), Имереков, Герреро (Погорилый 75), Батагов, Снурницын

Львов: Рыбка, Алибеков (Богунов 68), Свржняк (Мильченко 53), Антонио, Кузык, Эсеола (Бугай 46), Беляев, Никитюк, Грисьо, Траоре, Габриэль

Предупреждения: Имереков 28, Герреро 49 - Никитюк 40, Алибеков 43, Антонио 53.