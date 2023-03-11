Чемпионат Украины: Заря уверенно обыграла Львов, Металлист уступил Ингульцу

В субботу, 11 марта, в рамках 17-го тура УПЛ состоялись два матча.

В первом Заря встречалась со Львовом. Луганский клуб без проблем обыграл своих оппонентов со счетом 3:1.

Голами отметились Назарий Русин, Максим Имереков и Сергей Булеца. Гости ответили забитым мячом Владислава Бугая.

Статистика матча чемпионата Украины Заря - Львов

Заря - Львов 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 88

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 10 - 3

Удары в створ: 5 - 1

Атаки: 112 - 102

В параллельном матче Ингулец принимал Металлист. Харьковский коллектив на выезде уступил со счетом 1:2.

На забитый мяч Владимира Одарюка Металлист ответил забитым голом Пати Малумандсоко. Под занавес встречи все тот же Одарюк вновь отличился и принес своей команде три очка.

Статистика матча чемпионата Украины Ингулец - Металлист

Ингулец - Металлист 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 - Малумандсоко, 64

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 8 - 6

Удары в створ: 5 - 3

Атаки: 94 - 90