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Чемпионат Украины: Заря уверенно обыграла Львов, Металлист уступил Ингульцу

Вашему вниманию результаты матчей очередного тура украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 15:53
Заря - Львов / УПЛ
Заря - Львов / УПЛ

В субботу, 11 марта, в рамках 17-го тура УПЛ состоялись два матча.

В первом Заря встречалась со Львовом. Луганский клуб без проблем обыграл своих оппонентов со счетом 3:1.

Голами отметились Назарий Русин, Максим Имереков и Сергей Булеца. Гости ответили забитым мячом Владислава Бугая.

Статистика матча чемпионата Украины Заря - Львов

Заря - Львов 3:1
Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 88

Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 10 - 3
Удары в створ: 5 - 1
Атаки: 112 - 102

В параллельном матче Ингулец принимал Металлист. Харьковский коллектив на выезде уступил со счетом 1:2.

На забитый мяч Владимира Одарюка Металлист ответил забитым голом Пати Малумандсоко. Под занавес встречи все тот же Одарюк вновь отличился и принес своей команде три очка.

Статистика матча чемпионата Украины Ингулец - Металлист

Ингулец - Металлист 2:1
Голы: Одарюк, 28, 77 - Малумандсоко, 64

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Атаки: 94 - 90

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ заря металлист львов Ингулец

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