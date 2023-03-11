Чемпионат Украины: Заря уверенно обыграла Львов, Металлист уступил Ингульцу
В субботу, 11 марта, в рамках 17-го тура УПЛ состоялись два матча.
В первом Заря встречалась со Львовом. Луганский клуб без проблем обыграл своих оппонентов со счетом 3:1.
Голами отметились Назарий Русин, Максим Имереков и Сергей Булеца. Гости ответили забитым мячом Владислава Бугая.
Статистика матча чемпионата Украины Заря - Львов
Заря - Львов 3:1
Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 - Бугай, 88
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 10 - 3
Удары в створ: 5 - 1
Атаки: 112 - 102
В параллельном матче Ингулец принимал Металлист. Харьковский коллектив на выезде уступил со счетом 1:2.
На забитый мяч Владимира Одарюка Металлист ответил забитым голом Пати Малумандсоко. Под занавес встречи все тот же Одарюк вновь отличился и принес своей команде три очка.
Статистика матча чемпионата Украины Ингулец - Металлист
Ингулец - Металлист 2:1
Голы: Одарюк, 28, 77 - Малумандсоко, 64
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 8 - 6
Удары в створ: 5 - 3
Атаки: 94 - 90