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"Недосчитались двух очков": Минай пожаловался на судейство в матче с Александрией

Закарпатский клуб жестко отреагировал на ошибки арбитров в матче чемпионата Украины.
Сегодня, 22:23
Минай и Александрия завершили матч вничью / УПЛ
Минай и Александрия завершили матч вничью / УПЛ

В субботу, 11 марта, Минай в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги встречался на своем поле с Александрией.

Закарпатская команда практически весь поединок вела в счете, но под конец встречи упустила победу из-за гола, похоже, забитого из офсайда.

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После встречи Минай выступил с заявлением, в котором пожаловался на судейство, указав на ошибки арбитров.

"11 марта УПЛ добралась до Миная. В матче 17-го тура Минай принимал Александрию и до 84-й минуты вел в счете - на второй минуте отличился Вадим Витенчук. "Горожане" действительно сильный соперник, доказывающий их текущее место в верхней части турнирной таблицы. Однако в этой игре должны были побеждать именно закарпатцы.

Свой единственный гол на 84-й минуте Александрия забила из офсайда. Явного. В момент передачи Мустафаева на Кожушко 17-й номер Александрии находился в положении вне игры - расстояние до спины ближайшего защитника было около метра. И ассистент арбитра Валентин Куцев должен был четко видеть этот эпизод, поскольку находился на одной линии с игроками Миная. Однако почему-то флажок в руках лайнсмена остался опущенным.

Интересно, что свое положение вне игры понимал и сам Кожушко, не сразу включившийся в игру. Полузащитник выдержал паузу, заметил бездействие лайнсмена, и только тогда выполнил навесную передачу, приведшую к голу. Грубая ошибка судейской бригады стоила Минаю победы - трех жизненно важных очков.

Неправомерный гол Александрии - это только вишенка на торте в работе судейской бригады в этом матче. Если бы команда Алексея Деревинского соблюдала писаные правила футбола, гости доиграли бы в меньшинстве. Как минимум трижды на желтую наиграл Денис Мирошниченко. На 54-й минуте правый защитник Александрии ударом по ногам остановил скорый проход Назария Воробчака. На 61-й - локтем "встретил" Андрея Булезу, а на 68-й - грубо атаковал его сзади.

Что больше всего возмутило - в первых двух эпизодах Деревинский даже не назначил штрафной удар. По мнению 33-летнего специалиста, все было в рамках правил.

Еще по одному очевидному предупреждению Деревинский "забыл" выписать Кириллу Ковальцу и Андрею Цурикову. Первый на 74-й минуте наступил на ногу Вадиму Витенчуку, а второй - Игорю Гончару. Отсутствие наказаний за два похожих грубых нарушения - не та последовательность, которую хочется видеть в действиях арбитра.

Ошибки случаются - не замеченный рикошет, который должен привести к угловому, аут не в ту сторону, мелкое нарушение в обоюдной борьбе за мяч. Все мы люди - идеальных, наверное, на Земле нет.

Но удар в лицо локтем, "накладки" и метровый офсайд не заметить невозможно! Как оказалось, случается и такое.

Очевидно, что Минай недосчитался двух очков в игре против Александрии именно из-за грубых ошибок бригады арбитров во главе с Алексеем Деревинским. И молча наблюдать за судейским произволом мы не согласны. 11 марта на послематчевой пресс-конференции хотелось увидеть не столько главных тренеров, сколько представителей команды в оранжевой форме. Такое событие получило бы резонанс в Украине даже во время войны. Было бы интересно услышать анализ работы от судей в игре 17-го тура в Минае", - говорится в заявлении.

Напомним, что на данный момент Александрия с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. Минай с 15 баллами идет на 15-й позиции.

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