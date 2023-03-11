Минай - Александрия 1:1: обзор и результат матча чемпионата Украины 11.03.2023

В субботу, 11 марта, в рамках 17-го тура УПЛ Минай встречался с Александрией. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в данной встрече забил хавбек Миная Вадим Витенчук. 26-летний украинец отметился уже на второй минуте игры.

В оставшееся время игры Александрия забрала инициативу себе, пытаясь организовать камбэк, а хозяева пытались выстоять и удержать нужный для себя результат.

В итоге, гости смогли вырвать под занавес встречи ничью. Гол Максима Третьякова принес Александрии один балл. Однако, гол, похоже. был забит из офсайда, в который попал партнер Третьякова.

Статистика матча чемпионата Украины Минай - Александрия

Минай - Александрия 1:1

Голы: Витенчук, 2 - Третьяков, 84

Владение мячем: 37% - 63%

Удары: 5 - 9

Удары в створ: 2 - 6

Атаки: 60 - 117

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Виттенчук, Шишка, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский, Кравчук.

Александрия: Шевченко – Бабогло, Кулаков (Кобзарь, 63), Калитвинцев (Кожушко, 46), Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалко (Ковалец, 46), Бондаренко, Михайленко (Сигеев, 63), Мустафаев.

Предупреждение: Горин, 65