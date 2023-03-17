Огненович: Думаю, что ничья в матче с Александрией - справедливый результат

В матче-открытии 18 тура чемпионата Украины Металлист и Александрия расписали безголевую ничью.

Коуч харьковчан Перица Огненович поделился мыслями о прошедшем матче.

По словам специалиста, ни одна из команд не заслужила победить.

Мы знали, что нас ждет очень тяжелая игра, потому что Александрия - это хорошая команда. Мы старались сыграть как можно лучше. Я думаю, что ничья - это справедливый итог этого матча. Вы знаете, что мы проиграли две игры на старте, поэтому хотели сегодня одержать победу.

Но нужно понимать, что нам противостоял соперник с очень хорошим контролем мяча. В целом это одна из лучших команд Украины сейчас. Скажу так: мы можем быть довольны сегодняшним результатом.

Я скажу, что сегодня мы сыграли вничью и не пропустили. Это прогресс по сравнению с прошлыми двумя матчами. Будем стараться и дальше улучшать игру в защите, потому что до сегодняшнего дня качества в этой фазе не хватало.

Пауза только в календаре матчей, а нас ждет много работы. Сейчас мы четко видим недостатки в нашей игре. Так что будем над этим работать и параллельно готовиться непосредственно к матчу с Колосом", - сказал тренер.

В данный момент Металлист идет на дне турнирной таблицы, а если быть точным, то на 13 месте из 16 набрав всего 17 пунктов в 18 матчах.