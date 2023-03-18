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"Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины

Румынский специалист не смог подвести клуб.
Сегодня, 15:43
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему он не уехал из Украины, когда началось полномасштабное вторжение.

По словам румынского специалиста он не мог подвести клуб, к тому же он никогда не считал себя трусом, чтобы сбегать при первой возможности. А возможности, кстати, у него были.

"Сирены продолжают звучать, сегодня во время тренировки были два раза. Конечно, этого нет на западе страны. Но здесь, в Киеве, мы ближе к границе с росией, и если происходят какие-то движения, сирена сразу оповещает нас.

Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом, и сейчас я не трус, даже когда все очень сложно.

Летом я мог перейти в Фенербахче. Но я остался, я не могу жить без футбола. Я не знаю, как долго я останусь, потому что приходит время, когда я должен буду сказать "все". Я, конечно, думаю об этом моменте, особенно когда не видно света в конце туннеля. Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем тот, кто привык к чему-то другому.

Очень сложно, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией, потому что это ненормальная ситуация, когда ты уже не можешь думать о работе, а в первую очередь думаешь о том, что происходит, о тех, кто страдает. 

Я думаю о своих игроках – их трудно вывести на высокий ментальный уровень, потому что у них другие заботы, связанные с семьей, друзьями. Это непросто", – сказал румынский тренер киевского Динамо в интервью Sport Total FM.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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