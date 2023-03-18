"Я никогда не был трусом": Луческу рассказал, почему не уехал из Украины

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему он не уехал из Украины, когда началось полномасштабное вторжение.

По словам румынского специалиста он не мог подвести клуб, к тому же он никогда не считал себя трусом, чтобы сбегать при первой возможности. А возможности, кстати, у него были.

"Сирены продолжают звучать, сегодня во время тренировки были два раза. Конечно, этого нет на западе страны. Но здесь, в Киеве, мы ближе к границе с росией, и если происходят какие-то движения, сирена сразу оповещает нас.

Вам может быть интересно, почему я все еще здесь? Я никогда не был трусом, и сейчас я не трус, даже когда все очень сложно.

Летом я мог перейти в Фенербахче. Но я остался, я не могу жить без футбола. Я не знаю, как долго я останусь, потому что приходит время, когда я должен буду сказать "все". Я, конечно, думаю об этом моменте, особенно когда не видно света в конце туннеля. Тренер, привыкший к успеху, страдает вдвое больше, чем тот, кто привык к чему-то другому.

Очень сложно, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией, потому что это ненормальная ситуация, когда ты уже не можешь думать о работе, а в первую очередь думаешь о том, что происходит, о тех, кто страдает.

Я думаю о своих игроках – их трудно вывести на высокий ментальный уровень, потому что у них другие заботы, связанные с семьей, друзьями. Это непросто", – сказал румынский тренер киевского Динамо в интервью Sport Total FM.