Динамо - Заря 0:1 видео голов и лучших моментов матча 18.03.23

В субботу, 18 марта, в рамках 18-го тура УПЛ встречались третья и четвертая команды чемпионата, киевское Динамо принимало луганскую Зарю.

В первом тайме зрителей ожидала только непримиримая борьба практически без опасных моментов. А вот во втором тайме команды сильно прибавили в скорости, у Зари было пару опасных моментов, но Нещерет не сплоховал.

Единственный гол в матче был забит на 83 минуте. Герреро замкнул прострел Хланя, кипер достал до мяча, однако отразить удар не смог. Итоговый счет 0:1, и Заря еще больше отрывается от Динамо.

Вашему вниманию видеообзор матча Динамо - Заря:

Статистика матча Динамо - Заря 18-го тура чемпионата Украины

Динамо - Заря 0:1

Гол: Герерро, 83

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 7 - 5

Удары в створ: 3 - 3

Атаки: 129 - 99

Динамо: Нещерет - Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик - Сидорчук, Гармаш (Волошин, 56), Лонвейк, Кабаев (Шепелев, 56), Царенко (Перрис, 56) - Ванат (Рамирес, 74)

Заря: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Дришлюк (Полегенько, 88), Антюх (Хлань, 77), Мишнев, Русин (Погорилый, 63) - Герерро (Вантух, 88)

Предупреждения: Тымчик, 31, Сидорчук, 76 - Русин, 9, Антюх, 30, Герерро, 40, Батагов, 69, Бутько, 76