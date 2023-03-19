УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура

Патрик ван Леувен и Рифет Капич получили свои награды.

Пресс-служба УПЛ объявила победителей в номинациях лучший тренер и лучший футболист 18-го тура чемпионата Украины.

Лучшим наставником стал Патрик ван Леувен из Зари. Его подопечные в прошедшем туре добыли победу со счетом 0:1 над Динамо.

Благодаря этому луганская команда закрепилась на третьем месте, опережая киевлян уже на 4 очка.

Лучшим игроком стал хавбек Кривбасса Рифет Капич. Криворожский клуб сыграл с Львовом 2:2, а боснийский легионер отметился дублем.