УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура
Патрик ван Леувен и Рифет Капич получили свои награды.
Пресс-служба УПЛ объявила победителей в номинациях лучший тренер и лучший футболист 18-го тура чемпионата Украины.
Лучшим наставником стал Патрик ван Леувен из Зари. Его подопечные в прошедшем туре добыли победу со счетом 0:1 над Динамо.
Благодаря этому луганская команда закрепилась на третьем месте, опережая киевлян уже на 4 очка.
Лучшим игроком стал хавбек Кривбасса Рифет Капич. Криворожский клуб сыграл с Львовом 2:2, а боснийский легионер отметился дублем.