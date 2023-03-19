iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура

Патрик ван Леувен и Рифет Капич получили свои награды.
Сегодня, 19:44
Рифет Капич и Патрик ван Леувен / УПЛ
Рифет Капич и Патрик ван Леувен / УПЛ

Пресс-служба УПЛ объявила победителей в номинациях лучший тренер и лучший футболист 18-го тура чемпионата Украины.

Лучшим наставником стал Патрик ван Леувен из Зари. Его подопечные в прошедшем туре добыли победу со счетом 0:1 над Динамо.

Благодаря этому луганская команда закрепилась на третьем месте, опережая киевлян уже на 4 очка.

Лучшим игроком стал хавбек Кривбасса Рифет Капич. Криворожский клуб сыграл с Львовом 2:2, а боснийский легионер отметился дублем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Заря Луганск

Статьи по теме

Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Рух и Кучук прекратили сотрудничество Рух и Кучук прекратили сотрудничество
МЮ встретится с Брайтоном Де Дзерби: результаты жеребьевки кубка Англии МЮ встретится с Брайтоном Де Дзерби: результаты жеребьевки кубка Англии
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа20:41
МЮ встретится с Брайтоном Де Дзерби: результаты жеребьевки кубка Англии
Формула 120:39
Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации
Европа20:27
Байер благодаря двум пенальти обыграл Баварию
Европа20:27
МЮ лишь после трех удалений смог обыграть Фулхэм
Европа20:20
Ренн сенсационно переиграл ПСЖ
Европа20:05
Конопля: В матче против Руха я сыграл на уколе
Украина19:51
Хавбек Зари вылетел на полгода из-за травмы колена
Украина19:44
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 18 тура
Европа19:25
Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче с Кристал Пэлас
Бокс19:25
WBA установила дедлайн согласования боя Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK