"В сложной ситуации не оставлю команду": Луческу сделал заявление о своем будущем

Киевское Динамо в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги одержало на выезде победу со счетом 2:0 над аутсайдером первенства Львовом.

После поединка главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал успех своей команды, а также нынешнюю ситуацию в чемпионате Украины.

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"Поле было тяжелым, мы играли против физически хорошо подготовленной команды. Мы очень хотели победить, хорошо проявили себя молодые игроки, и я рад за них. Хочу сказать, что мы полностью доминировали на поле, и счет 2:0 в достаточной степени не отражает ход событий - мы должны были забивать больше мячей.

Также отмечу, что мы не использовали все свои моменты - у нас было еще минимум шесть-семь возможностей, чтобы забить. Но ничего страшного, нам нужно время, ведь у нас была отличная команда, которая становилась чемпионом Украины, но потом пришлось сменить примерно 12 исполнителей, которых мы потеряли. Некоторые из них хорошо себя проявляют в Англии и Испании, некоторые - в Греции и других странах. Витиньо и де Пена неплохо выступают в чемпионатах Латинской Америки. Как видите, у нас очень много хороших исполнителей, но команда почти полностью изменилась.

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Мне бы не хотелось считать, что это самый интересный чемпионат, ведь мы играем без зрителей, в разных городах, переезжаем на длинные расстояния, проводим по 10-13 часов в поездах. Нелегко играть без наших болельщиков, потому что команда не может им отдать все, что может на поле, и получить эмоции и удовольствие от футбола. Происходящее сейчас это невероятно. Я никогда в жизни не мог вообразить, что придется играть в таких условиях. Скорее, это самый тяжелый чемпионат. Но я должен быть здесь, и в такой сложной ситуации не оставлю команду.

Мы должны играть в футбол, чтобы создавать ощущение, что жизнь продолжается. Это важно, потому что люди смотрят на нас и понимают, что она продолжается. Конечно, во время войны сложно играть на уровне западных команд, но очень важно продолжать поддерживать имидж украинского футбола на высоком уровне", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что после 19 сыгранных матчей Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 36 очков.