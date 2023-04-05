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Довбик своим быстрым выездным хет-триком побил рекорд 20-летней давности

Теперь форвард Днепра-1 может похвастаться довольно интересным достижением.
Сегодня, 14:05
Артем Довбик / УПЛ
Артем Довбик / УПЛ

Днепр-1 воспользовался осечкой Шахтера, который потерял очки в матче с Черноморцем, обыграв на выезде харьковский Металлист 1925 со счетом 3:0.

Автором хет-трика стал лидер днепрян Артем Довбик. Причем его бомбардирские способности позволили ему стать обладателем необычного рекорда.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, 25-летний форвард оформил самый быстрый выездной хет-трик в истории чемпионата Украины - между его первым и третьим голами прошло всего десять минут.

Ранее рекорд принадлежал Мацею Ковальчику, который в далеком 2002 году оформил хет-трик за тринадцать минут.

Самые быстрые выездные хет-трики в истории чемпионата Украины:

  1. Артем Довбик (Металлист 1925 - Днепр-1 0:3, 02.04.2023) - 10 минут;
  2. Мацей Ковальчик (Арсенал - Металлург З 5:0, 09.11.2002) - 13 минут;
  3. Андрей Тотовицкий (Заря - Шахтер 3:2, 15.05.2016) - 18 минут;
  4. Даниил Сикан (Шахтер - Металлист 6:1, 01.10.2022) - 20 минут;
  5. Джулиус Агахова (Шахтер - Нива Т 7:0, 15.06.2001) - 25 минут;
  6. Виталий Буяльский (Динамо - Ворскла 5:1, 01.05.2021) - 25 минут.

Ранее стало известно, что полузащитник Шахтера Дмитрий Крыськив стал автором самого быстрого гола в нынешнем сезоне УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 артем довбик

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