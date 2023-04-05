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Крыськив забил самый быстрый гол сезона, который не попал в ТОП-10 за всю историю чемпионата Украины

Хавбек Шахтера был близок, чтобы вписать свою фамилию в историю украинского футбола.
Сегодня, 13:40
Дмитрий Крыськив / УПЛ
Дмитрий Крыськив / УПЛ

Шахтер и Черноморец в рамках 19-го тура УПЛ выдали результативный матч, который завершился вничью 2:2.

Первый гол встречи был забит уже на 21-й секунде - его автором стал полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, это взятие ворот стало самым быстрым в сезоне-2022/23. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в ТОП-10 самых быстрых голов в истории чемпионата Украины.

По-прежнему лидером в этом показателе остается Роман Яремчук, который в составе Александрии забил гол в ворота Ворсклы, когда команды сыграли всего 7,4 с.

Самые быстрые голы в истории чемпионата Украины:

  1. Роман Яремчук (Ворскла - Александрия, 30.10.2016) - 7,4 с;
  2. Александр Косырин (Черноморец - Металлист, 01.03.2005) - 8,9 с;
  3. Алексей Гуцуляк (Днепр-1 - Ворскла, 27.11.2021) - 9,7 с;
  4. Брандао (Металлист - Шахтер, 20.08.2005) - 9,8 с;
  5. Юрий Штурко (Металлург З - Днепр, 22.09.2013) - 12 с;
  6. Артем Федецкий (Карпаты - Ильичевец, 05.11.2011) - 13 с;
  7. Луис Адриано (Шахтер - Металлург З, 27.07.2014) - 13 с;
  8. Паулиньо (Черноморец - Заря, 26.05.2017) - 13 с;
  9. Жуниор Мораес (Динамо - Шахтер, 12.12.2016) - 14 с;
  10. Александр Севидов (Металлург З - Металлург Д, 31.10.1999) - 15 с.

Напомним, что другой хавбек Шахтера, Георгий Судаков, попал в ТОП-15 самых дорогих игроков до 23 лет из команд вне ТОП-5 чемпионатов Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец чемпионат Украины Шахтер Донецк

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