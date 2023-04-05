Судаков - в ТОП-15 самых дорогих молодых игроков "остального" мира

Учитывались только футболисты, выступающие за пределами ТОП-5 чемпионатов.

Очередное исследование портала CIES Football Observatory было направлено на определение самых дорогих футболистов до 23 лет, которые выступают за пределами АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Ла Лиги.

Так, самым дорогим игроком ожидаемо считается 21-летний форвард Бенфики Гонсалу Рамуш, которого CIES оценили в 70 миллионов евро.

В ТОП-3 еще два игрока из чемпионата Португалии – Антонио Силва и Гонсалу Инасиу.

В список попали только два украинца – оба представляют донецкий Шахтер. Георгий Судаков оценен в 24 млн евро и занимает 14 позицию. Артём Бондаренко закрывает рейтинг со своей оценкой в ​​10 млн.

Отметим, что Портал Transfermarkt оценивает Судакова в 9 млн, а Бондаренко - в 6 млн евро.

ТОП-10 самых дорогих молодых игроков:

Гонсалу Рамуш (Бенфика) - 70 млн Антонио Силва (Бенфика) - 66 Гонсалу Инасиу (Спортинг) - 62 Юрриен Тимбер (Аякс) - 57 Кеннет Тэйлор (Аякс) - 49 Хави Симмонс (ПСВ) - 47 Мохамед Кудус (Аякс) - 44 Юри Альберто (Коринтианс) - 35 Оркун Кекчу (Фейеноорд) - 34 Беньямин Шешко (Зальцбург) - 34

Ранее ISPORT рассказывал о символической сборной из самых дорогих игроков чемпионата Украины по футболу.