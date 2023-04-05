Судаков - в ТОП-15 самых дорогих молодых игроков "остального" мира
Очередное исследование портала CIES Football Observatory было направлено на определение самых дорогих футболистов до 23 лет, которые выступают за пределами АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Ла Лиги.
Так, самым дорогим игроком ожидаемо считается 21-летний форвард Бенфики Гонсалу Рамуш, которого CIES оценили в 70 миллионов евро.
В ТОП-3 еще два игрока из чемпионата Португалии – Антонио Силва и Гонсалу Инасиу.
В список попали только два украинца – оба представляют донецкий Шахтер. Георгий Судаков оценен в 24 млн евро и занимает 14 позицию. Артём Бондаренко закрывает рейтинг со своей оценкой в 10 млн.
Отметим, что Портал Transfermarkt оценивает Судакова в 9 млн, а Бондаренко - в 6 млн евро.
ТОП-10 самых дорогих молодых игроков:
- Гонсалу Рамуш (Бенфика) - 70 млн
- Антонио Силва (Бенфика) - 66
- Гонсалу Инасиу (Спортинг) - 62
- Юрриен Тимбер (Аякс) - 57
- Кеннет Тэйлор (Аякс) - 49
- Хави Симмонс (ПСВ) - 47
- Мохамед Кудус (Аякс) - 44
- Юри Альберто (Коринтианс) - 35
- Оркун Кекчу (Фейеноорд) - 34
- Беньямин Шешко (Зальцбург) - 34
Ранее ISPORT рассказывал о символической сборной из самых дорогих игроков чемпионата Украины по футболу.