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Судаков - в ТОП-15 самых дорогих молодых игроков "остального" мира

Учитывались только футболисты, выступающие за пределами ТОП-5 чемпионатов.
Сегодня, 09:58
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Очередное исследование портала CIES Football Observatory было направлено на определение самых дорогих футболистов до 23 лет, которые выступают за пределами АПЛ, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1 и Ла Лиги.

Так, самым дорогим игроком ожидаемо считается 21-летний форвард Бенфики Гонсалу Рамуш, которого CIES оценили в 70 миллионов евро.

В ТОП-3 еще два игрока из чемпионата Португалии – Антонио Силва и Гонсалу Инасиу.

В список попали только два украинца – оба представляют донецкий Шахтер. Георгий Судаков оценен в 24 млн евро и занимает 14 позицию. Артём Бондаренко закрывает рейтинг со своей оценкой в ​​10 млн.

Отметим, что Портал Transfermarkt оценивает Судакова в 9 млн, а Бондаренко - в 6 млн евро.

ТОП-10 самых дорогих молодых игроков:

  1. Гонсалу Рамуш (Бенфика) - 70 млн
  2. Антонио Силва (Бенфика) - 66
  3. Гонсалу Инасиу (Спортинг) - 62
  4. Юрриен Тимбер (Аякс) - 57
  5. Кеннет Тэйлор (Аякс) - 49
  6. Хави Симмонс (ПСВ) - 47
  7. Мохамед Кудус (Аякс) - 44
  8. Юри Альберто (Коринтианс) - 35
  9. Оркун Кекчу (Фейеноорд) - 34
  10. Беньямин Шешко (Зальцбург) - 34

Ранее ISPORT рассказывал о символической сборной из самых дорогих игроков чемпионата Украины по футболу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк Георгий Судаков

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