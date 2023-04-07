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Бессмертный - 63-й тренер в истории чемпионата Украины, возглавлявший один клуб несколько раз

Рекордное количество камбеков в один и тот же коллектив оформил Йожеф Сабо.
Сегодня, 10:15
Анатолий Бессмертный / УПЛ
Анатолий Бессмертный / УПЛ

В середине марта Львов уволил с поста главного тренера Олега Дулуба, после чего заменил его Анатолием Бессметрным.

Для 54-летнего украинца львовский клуб не стал чем-то новым - с марта по август 2021 года он уже возглавлял эту команду.

Согласно с официальным сайтом УПЛ, Бессмертный стал 63-м тренером в истории чемпионата Украины, который хотя бы раз вернулся в одну и ту же команду (статистика учитывает периоды, когда тренер работал и.о.).

Сразу 19 раз случалось так, что тренер трижды возглавлял один и тот же коллектив. Случаев, когда это происходило четырежды, набралось целых четыре. Абсолютным же рекордсменом камбеков считается Йожеф Сабо, возглавлявший киевское Динамо целых пять раз.

Главные тренеры-возвращенцы чемпионата Украины (в скобках годы завершения их работы):

  1. Йожеф Сабо - Динамо Киев (1993, 1994, 1996, 2005, 2008);
  2. Валерий Яремченко - Шахтер Донецк (1992, 1997, 2002, 2004);
  3. Мирон Маркевич - Карпаты Львов (1993, 1997, 2002, 2004);
  4. Юрий Дячук-Ставицкий - Карпаты Львов (2004, 2007, 2012, 2013).

Напомним, что форвард Днепра-1 Артем Довбик стал автором самого быстрого выездного хет-трика в истории чемпионата Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ львов чемпионат Украины Анатолий Бессмертный

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