Львов - Шахтер 1:2: обзор матча и результат игры 12.04.2023

Лидер УПЛ едва не допустил осечку в противостоянии с абсолютным аутсайдером чемпионата.

В среду, 12 апреля, донецкий Шахтер встречался на выезде со Львовом в перенесенном матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

Команде Игора Йовичевича, лидирующей в чемпионате, пришлось отыгрываться против абсолютного аутсайдера украинского первенства, но все же удалось в последний момент вырвать победу со счетом 2:1.

После безголевого первого тайма хозяевам поля удалось выйти вперед на 56-й минуте встречи благодаря автоголу Гиорги Гочолейшвили. Тем не менее "горняки" достаточно быстро отыгрались после результативного удара Георгия Судакова.

Шахтер был на грани сенсационной потери очков в поединке с последней командой чемпионата, но все же на последних секундах компенсированного времени сумел одержать победу стараниями Кевина Келси.

Шахтер с 49 очками закрепился на вершине турнирной таблицы УПЛ, увеличив отрыв от Днепра-1 до четырех баллов, но имея на один сыгранный матч больше. Львов с 13 пунктами занимает последнее место.

Статистика матча Львов - Шахтер 6-го тура чемпионата Украины

Львов - Шахтер 1:2

Голы: Гочолейшвили, 56 (аг) - Судаков 61, Келси, 90+5

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 8 - 12

Удары в створ: 2 - 7

Атаки: 75 - 103

Львов: Юрчук, Грисьо, Габриель, Дитятьев, Кузык, Алибеков (Никитюк, 84), Мильченко, Беляев, Свржняк (Мышенко, 67), Бугай (Сасовский, 78), Богунов

Шахтер: Трубин, Гочолейшвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Крыськив (Очеретько, 27, Келси, 71), Траоре (Сикан, 82), Тотовицкий (Борячук, 83)

Предупреждения: Степаненко 64, Матвиенко 66