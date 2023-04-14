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"Можно играть с любой командой": Тренер Руха оценил ничью с Динамо

Соперники разошлись миром в матче чемпионата Украины.
Вчера, 22:40
Виталий Пономарев / fcrukh.com
Виталий Пономарев / fcrukh.com

Главный тренер Руха Виталий Пономарев прокомментировал ничейный результат матча украинской Премьер-лиги против Динамо.

Киевская команда не смогла справиться с соперником из нижней части турнирной таблицы, завершив поединок со счетом 1:1.

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"Не боялись играть в футбол, по матчу было видно, что не все, но многое ребятам удавалось. По игре очень важен фактор психологии - у нас очень много молодых футболистов, и турнирное положение очень давит на них. Они никогда не были в подобных ситуациях, и для них будет огромный опыт, если они справятся с этими трудностями. Матч же против Динамо показал, что можно играть с любой командой, показывать свой футбол, не бояться.

Мы хотим играть в хороший агрессивный футбол. Конечно, на это нужно время, но у нас его нет, поскольку нужно набирать очки, чтобы выполнить главную задачу - остаться в Премьер-лиге. Но при этом я убежден, что у этой команды большое будущее, и если все удастся, то через год-два она сможет бороться за попадание в еврокубки", - приводит слова Пономарева официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Рух - Динамо (1:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига

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Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Рух - Динамо 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины

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