Рух - Динамо 1:1 видео голов и лучших моментов матча 14.04.23

В пятницу, 14 апреля, киевское Динамо встречалось во Львове с Рухом в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Мирчи Луческу не смогли справиться с оппонентом, завершив поединок ничейным результатом - 1:1.

Оба гола во встрече были забиты в первой половине. По истечении четверти часа игры киевлян вывел вперед Владислав Ванат, на что соперник ответил результативным ударом Алексея Довгого под конец тайма.

На данный момент Динамо с 40 очками занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Рух расположился на 14-й позиции, имея в своем активе 19 баллов.

Вашему вниманию видео всех голов матча Рух - Динамо в 21-м туре УПЛ:

Рух - Динамо 1:1

Голы: Довгий, 40 - Ванат, 16

Рух: Панькив - Роман, Слюсар, Дидык (Холод, 11), Лях - Пидгурский, Мысык (Альваренга, 70), Довгий (Притула, 70), Таллес (Карабин, 88), Соломон - Климчук.

Динамо: Нещерет - Попов, Дубинчак, Тымчик, Дячук - Сидорчук, Лонвейк (Андриевский, 64), Шепелев (Гармаш, 46), Буяльский, Бенито (Царенко, 46) - Ванат (Рамирес, 64),

Предупреждение: Довгий, 45+1, Климчук, 63, Притула, 81 - Попов, 13, Дячук, 20, Андриевский, 65