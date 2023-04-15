"Показываем свой настоящий футбол": Тренер Зари оценил победу над Днепром-1

Главный тренер луганской Зари Патрик ван Леувен прокомментировал победу над Днепром-1 в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Луганская команда одержала победу над своим конкурентом в турнирной таблице со счетом 2:1.

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"Во-первых, хотел бы сказать слова поддержки семье Ярослава Кисиля. Они потеряли отца, погибшего на фронте. Выражаю самые искренние соболезнования. В такое время понимаешь, что есть вещи, гораздо более важные, чем футбол.

Что касается игры, мы хорошо начали ее, с сильной стороны, начали идти в атаку. Соперник у нас сегодня был сильный. Как только у нас появился момент - мы сразу забили. Еще не смотрел был ли в том эпизоде офсайд или нет.

Пытались встречать соперника как можно дальше от своих ворот, чтобы даже не давать Днепру-1 пройти к ним и самим делать попытки для забитых голов. Команда до конца выполняла хорошую работу, но, к сожалению, пропустили на последних минутах.

Мы сейчас находимся на третьем месте, а наш соперник - на втором. Здесь не требуется дополнительной мотивации. Ребята и сами понимают. Я уже говорил раньше, что первый круг наша команда не очень стабильно играла, но после зимнего отдыха собрались с силами и показываем свой настоящий футбол", - приводит слова ван Леувена официальный сайт Зари.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Заря - Днепр-1 (2:1).