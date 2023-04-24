Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Днепр-1 не без проблем, но все же обыграл львовский Рух со счетом 3:2 в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Интрига в матче держалась в том числе благодаря вратарю днепрян Максу Валефу. И если в первом пропущенном голе ему все же не повезло, то второй полностью лежит на совести голкипера.

Под занавес первого тайма Марьян Мысык забросил мяч вперед на половину поля Днепра-1. Валеф вышел за пределы штрафной в надежде принять его, но ошибся в расчетах. В итоге мяч перелетел через бразильца, а Юрий Климчук сравнял счет в матче.

Подобной ошибкой недавно отметился вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа. Испанец "обработал" мяч для нападающего Севильи Юссефа Эн Несири, который в касание нанес удар по пустым воротам, довершив разгром манкунианцев.

Напомним, что донецкий Шахтер потерял очки в "Українському класичному" против киевского Динамо, сыграв вничью 1:1. За счет этого Днепр-1 сумел сократить отставание от "горняков" в таблице чемпионата Украины до пяти очков.