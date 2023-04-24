iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Бразилец вдохновился выступлением испанского коллеги в недавнем матче Лиги Европы.
Сегодня, 16:25
Макс Валеф и Давид Де Хеа / Getty Images
Макс Валеф и Давид Де Хеа / Getty Images

Днепр-1 не без проблем, но все же обыграл львовский Рух со счетом 3:2 в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Интрига в матче держалась в том числе благодаря вратарю днепрян Максу Валефу. И если в первом пропущенном голе ему все же не повезло, то второй полностью лежит на совести голкипера.

Под занавес первого тайма Марьян Мысык забросил мяч вперед на половину поля Днепра-1. Валеф вышел за пределы штрафной в надежде принять его, но ошибся в расчетах. В итоге мяч перелетел через бразильца, а Юрий Климчук сравнял счет в матче.

Подобной ошибкой недавно отметился вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа. Испанец "обработал" мяч для нападающего Севильи Юссефа Эн Несири, который в касание нанес удар по пустым воротам, довершив разгром манкунианцев.

Напомним, что донецкий Шахтер потерял очки в "Українському класичному" против киевского Динамо, сыграв вничью 1:1. За счет этого Днепр-1 сумел сократить отставание от "горняков" в таблице чемпионата Украины до пяти очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ манчестер юнайтед чемпионат Украины Давид Де Хеа Днепр-1 рух львов

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна
Шахтер объявил о трансфере эквадорского хавбека Шахтер объявил о трансфере эквадорского хавбека
Днепр-1 в добавленное время вырвал победу над Рухом Днепр-1 в добавленное время вырвал победу над Рухом
Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду
Помочь журналистам

Видео

Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед
Вратарь Днепра-1 повторил "подвиг" Де Хеа из матча Севилья - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
просмотров

Последние новости

Европа19:27
Один из самых скандальных арбитров Ла Лиги может перебраться в чемпионат к Роналду
Украина19:25
Два экс-футболиста сборной Украины вот-вот получат тренерские лицензии
18:59
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан уничтожил Вафаея, Уилсон уступил Хиггинсу
Теннис18:54
Даяна Ястремская прошла в финал квалификации в Мадриде
Теннис18:46
Марченко уступил немецкому теннисисту и не прошел в основу чешского "челленджера"
Формула 118:37
Владельцы Формулы-1 намерены купить Индикар
Европа и мир18:20
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины уничтожила Сербию
Украина17:56
Александрия и Ингулец в скучном матче не выявили сильнейшего
Европа17:53
Барселона определилась с ценником Торреса
Европа17:27
Манчестер Юнайтед начал подготовку к трансферу Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK