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Динамо - Шахтер 1:1 обзор матча и результат игры 22.04.2023

Команды по итога украинского Эль-Классико разошлись миром.
Сегодня, 18:55
Динамо - Шахтер / shakhtar.com
Динамо - Шахтер / shakhtar.com

В субботу, 22 апреля, в рамках 22-го тура УПЛ Динамо принимало Шахтер. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме игра была равна, однако донецкий клуб сумел выйти вперед благодаря неудачной игре в воротах Руслана Нещерета. Хавбек Тарас Степаненко пробил с дальней дистанции, открыв счет в матче.

Киевский клуб после пропущенного мяча зарядился и пошел вперед. Лишь на 82-й минуте Александр Андриевский своим прекрасным ударом со штрафного смог возобновить паритет.

В оставшееся время матча команды стали больше фолить, а "кроты" попытались организовать финальный выпад к воротам, однако Динамо отбилось и сохранилось ничью.

Статистика матча Динамо - Шахтер в рамках 22-го тура УПЛ

Динамо - Шахтер 1:1
Голы: Андреевский, 82 - Степаненко, 12

Владение мячом: 53% - 47%
Удары по воротам: 3 - 5
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 3 - 4

Динамо Киев: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Буяльский, Бенито – Ванат.

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили – Траоре.

Предупреждения: Бенито, 89 – Джурасек, 29, Ракицкий, 37, Бондаренко, 55, Назарина, 86, Михайличенко, 87

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев

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