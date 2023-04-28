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Верес минимально обыграл Львов после жаркой перестрелки в первом тайме

Во втором тайме подопечные Вирта довели матч до победы.
Сегодня, 15:13
Верес - Львов / upl.ua
Верес - Львов / upl.ua

В пятницу, 28 апреля, на стадионе Авангард в Ровно местный Верес принимал ФК Львов.

Гости начали сверхактивно и открыли счет уже на четвертой минуте встречи. Однако вскоре хозяева ответили сразу двумя дальними ударами, выйдя вперед в этом матче.

Однако гости, очевидно, приехали за тремя очками, так что в следующие 20 минут устроили подопечным Вирта настоящий расстрел, который закончился дублем Свржняка на 45+1 минуте.

Во втором тайме быстрым голом отличились уже хоязева, но дальше болельщиков ждал довольно серый матч. Лишь в самой концовке львовяне могли сравнять счет, но Ющишин выручил и заработал для своей команды важные очки.

Статистика матча Верес - Львов в рамках 23-го тура УПЛ

Верес - Львов 3:2
Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 - Свржняк, 4, 45+1

Владение мячом: 52% - 36%
Удары по воротам: 8 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 1 - 4

Верес: Ющишин - Вовченко, Хондак (Дахновский, 46), Курко, Гагун - Кучеров (Тишининов, 79), Клец (Лебеденко, 59) - В. Шарай, С. Шарай, Близниченко - М. Шестаков (Гайдучик, 68).

Львов: Юрчук - Симинин, Габриэль, Никитюк (Дитятьев, 63) - Мишенко (Эсеола, 60), Мильченко, Алибеков, Беляев, Грисьо - Богунов (Кузык, 60), Свржняк (Бугай, 63).

Предупреждения: Никитюк, 25, Беляев, 29

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: львов верес

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