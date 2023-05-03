Львов - Александрия 0:1: обзор матча и результат игры 03.05.2023
В среду, 3 мая, Александрия в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги встречалась на выезде со Львовом.
Команда Руслана Ротаня, насобиравшая до этого семь ничьих в девяти матчах, а в минувшем туре еще и проигравшая Кривбассу, наконец-то сумела одержать вторую победу под руководством специалиста, одолев абсолютного аутсайдера чемпионата со счетом 1:0.
Единственный и в итоге победный мяч во встрече на 12-й минуте забил Кирилл Сигеев, воспользовавшись передачей Дениса Мирошниченко. Сразу после перерыва хозяева поля остались в меньшинстве, когда вторую желтую карточку получил Богдан Мишенко, но на окончательный результат встречи это уже не повлияло.
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Александрия, набрав 37 очков, занимает пятую позицию в турнирной таблице УПЛ, а Львов с 13 баллами расположился на последнем месте.
Статистика матча Львов - Александрия 24-го тура чемпионата Украины
Львов - Александрия 0:1
Гол: Сигеев, 12
Владение мячом: 38% - 62%
Удары по воротам: 5 - 11
Удары в створ: 1 - 3
Угловые: 4 - 5
Львов: Рыбка - Симинин, Фернандес, Никитюк - Кузик, Алибеков (Волкун, 70), Мильченко, Мишенко - Богунов (Бугай, 70), Беляев (Саксовский, 70) - Свржняк
Александрия: Шевченко - Мирошниченко, Савченко, Бондаренко, Копина - Рыбалка, Сигеев, Михайленко - Ковалец, Третьяков - Кожушко (Скорко, 55)
Предупреждения: Кузик, Мишенко - Сигеев, Михайленко, Кожушко.
Удаление: Мишенко, 47 (вторая желтая)