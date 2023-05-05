iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заря празднует 100 лет со дня основания клуба

Старейший клуб Украинской Премьер-лиги отмечает крупный юбилей.
Сегодня, 17:40
Заря Луганск / ФК Заря
Заря Луганск / ФК Заря

В этот день, 5 мая 1923 года, в Луганске была создана первая футбольная команда рабочего клуба паровозостроительного завода им. Гартмана (ныне Лугансктепловоз) под названием Металлист, которая в будущем стала такой, какой ее знают сейчас - Зарей.

"Черно-белые" на своем официальном сайте опубликовали краткий экскурс в историю клуба.

"5 мая 1923 года, под названием тогда еще Металлист началась история луганской Зари - самобытного клуба, который на собственных примерах показал, что не бывает ничего невозможного!".

"Как и у всех команд, у "черно-белых" были разные времена – времена взлетов и падений, времена великих побед и времена поражений. Но всех нас – руководство клуба, игроков, персонал команды и болельщиков объединяет любовь к футболу, а именно – любовь к луганской Заре".

"Кто-то вспоминает, а кто-то, читая историю клуба из Луганска, узнает, какой путь мы прошли, какие тяжелые периоды мы прошли и проходим, но даже несмотря на это, клуб становился чемпионом советского союза в 1972-м году (кстати единственные из не столицы!) , были финалистами Кубка в 1974 и 1975 годах".

Источник: ФК Заря

"Наверное, последнее десятилетие самое сложное в истории Зари. Из-за войны уже 9 лет мы играем вне дома. Но, как оказалось, эти невзгоды сплотили нас, сделали еще сильнее. Уже в новейшей истории наша команда трижды становилась бронзовым призером Чемпионата Украины, дважды играла в финале Кубка страны, является постоянным участником отборочных и групповых этапов еврокубков".

"Надо понимать, что за всеми этими результатами стоит каждый из нас, кто делал все для успеха, кто болел за Зарю дома и на выезде".

"Спасибо вам всем, за откровенную любовь, за то, что остаетесь вместе с нами. Мы гордимся прошлым, верим в настоящее и понимаем – нельзя останавливаться на достигнутом. Уверены, что самые громкие победы еще впереди! С праздником, Заря!".

Также луганчане опубликовали видео с поздравлениями клуба от тех, кто непосредственно участвовал в становлении Зари.

История названий 

  • 1923—1936 — Металлист
  • 1936—1948 — Дзержинец
  • 1948—1964 — Трудовые резервы
  • 1952—1953 — Дзержинец
  • 1954—1956 — Авангард
  • 1957—1963 — Трудовые резервы
  • 1964—1992 — Заря
  • 1992—1997 — Заря-МАЛС
  • 1997—сейчас — Заря

На данный момент луганская Заря занимает третье место в таблице УПЛ, имея 52 очка после 24 сыгранных туров. Команда Патрика ван Леувена отстает от Днепра-1, который идет вторым, на два очка (у днепрян есть матч в запасе).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

Статьи по теме

Хавбек Металлиста стал самым молодым игроком в истории УПЛ Хавбек Металлиста стал самым молодым игроком в истории УПЛ
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Шовковский стал лучшим тренером тура в УПЛ Шовковский стал лучшим тренером тура в УПЛ
"Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию "Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа19:00
"Жду решение клуба": Месси извинился перед одноклубниками за поездку в Саудовскую Аравию
Европа18:59
Лунин может сменить один испанский клуб на другой
Европа18:30
Льорис больше не поможет Тоттенхэму в этом сезоне
Европа18:22
Брайтон заключил контракт с одним из ветеранов Ливерпуля
НБА18:06
Дончич оплатит похороны всех жертв теракта в белградской школе
Украина17:46
Шахтер выкупит у Андерлехта защитника сборной Украины
Украина17:40
Заря празднует 100 лет со дня основания клуба
Формула 117:21
Андретти намерена вступить в младшие серии, если попадет в Формулу-1
Теннис16:58
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Сен-Мало
Формула 116:48
ФИА сократила две зоны ДРС на Гран-при Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK