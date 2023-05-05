Заря празднует 100 лет со дня основания клуба

В этот день, 5 мая 1923 года, в Луганске была создана первая футбольная команда рабочего клуба паровозостроительного завода им. Гартмана (ныне Лугансктепловоз) под названием Металлист, которая в будущем стала такой, какой ее знают сейчас - Зарей.

"Черно-белые" на своем официальном сайте опубликовали краткий экскурс в историю клуба.

"5 мая 1923 года, под названием тогда еще Металлист началась история луганской Зари - самобытного клуба, который на собственных примерах показал, что не бывает ничего невозможного!".

"Как и у всех команд, у "черно-белых" были разные времена – времена взлетов и падений, времена великих побед и времена поражений. Но всех нас – руководство клуба, игроков, персонал команды и болельщиков объединяет любовь к футболу, а именно – любовь к луганской Заре".

"Кто-то вспоминает, а кто-то, читая историю клуба из Луганска, узнает, какой путь мы прошли, какие тяжелые периоды мы прошли и проходим, но даже несмотря на это, клуб становился чемпионом советского союза в 1972-м году (кстати единственные из не столицы!) , были финалистами Кубка в 1974 и 1975 годах".

Источник: ФК Заря

"Наверное, последнее десятилетие самое сложное в истории Зари. Из-за войны уже 9 лет мы играем вне дома. Но, как оказалось, эти невзгоды сплотили нас, сделали еще сильнее. Уже в новейшей истории наша команда трижды становилась бронзовым призером Чемпионата Украины, дважды играла в финале Кубка страны, является постоянным участником отборочных и групповых этапов еврокубков".

"Надо понимать, что за всеми этими результатами стоит каждый из нас, кто делал все для успеха, кто болел за Зарю дома и на выезде".

"Спасибо вам всем, за откровенную любовь, за то, что остаетесь вместе с нами. Мы гордимся прошлым, верим в настоящее и понимаем – нельзя останавливаться на достигнутом. Уверены, что самые громкие победы еще впереди! С праздником, Заря!".

Также луганчане опубликовали видео с поздравлениями клуба от тех, кто непосредственно участвовал в становлении Зари.

История названий

1923—1936 — Металлист

1936—1948 — Дзержинец

1948—1964 — Трудовые резервы

1952—1953 — Дзержинец

1954—1956 — Авангард

1957—1963 — Трудовые резервы

1964—1992 — Заря

1992—1997 — Заря-МАЛС

1997—сейчас — Заря

На данный момент луганская Заря занимает третье место в таблице УПЛ, имея 52 очка после 24 сыгранных туров. Команда Патрика ван Леувена отстает от Днепра-1, который идет вторым, на два очка (у днепрян есть матч в запасе).