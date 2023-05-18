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Бачимо, що не москалі: легионеры Кривбасса поздравили украинцев с Днем вышиванки

Даниэль Соса, Жан-Морель По и Иван Дибанго приобщились к украинскому празднику.
Сегодня, 18:37
Соса, По и Дибанго / https://www.instagram.com/fckryvbas/
Соса, По и Дибанго / https://www.instagram.com/fckryvbas/

В четверг, 18 мая, в Украине празднуется День вышиванки - праздник украинских народных традиций создания и ношения национальной рубашки.

Вышиванка - не только элемент национальной одежды, но еще и часть украинской культуры, что особенно важно в нынешние времена.

В связи с этим криворожский Кривбасс решил поздравить всех украинцев с праздником, нарядив Даниэля Сосу, Жана-Мореля По и Ивана Дибанго в вышиванки.

https://www.instagram.com/fckryvbas/
https://www.instagram.com/fckryvbas/

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Напомним, что сборная Украины до сих пор остается без главного тренера. Однако Украинская ассоциация футбола объявила, что в скором времени национальная команда узнает имя своего нового наставника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины

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