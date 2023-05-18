УАФ вскоре должна объявить о подписании контракта с Ребровым

Эпопея с новым главным тренером национальной сборной Украины, судя по всему, подходит к концу.

Как и ожидалось, "сине-желтых" возглавит местный специалист Сергей Ребров. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Вскоре новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров - контракт подписан.

После переговоров со Славеном Биличем было принято решение остановиться на кандидатуре Реброва. Вскоре последует официальное объявление",- написал Романо в своем twitter-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что Аль-Айн украинского специалиста начал поиски нового тренера.