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УАФ вскоре должна объявить о подписании контракта с Ребровым

Украинский специалист возглавит национальную сборную.
Сегодня, 09:25
Сергей Ребров / Аль-Айн
Сергей Ребров / Аль-Айн

Эпопея с новым главным тренером национальной сборной Украины, судя по всему, подходит к концу.

Как и ожидалось, "сине-желтых" возглавит местный специалист Сергей Ребров. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Вскоре новым главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров - контракт подписан.

После переговоров со Славеном Биличем было принято решение остановиться на кандидатуре Реброва. Вскоре последует официальное объявление",- написал Романо в своем twitter-аккаунте.

Напомним, ранее сообщалось, что Аль-Айн украинского специалиста начал поиски нового тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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