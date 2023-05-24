Днепр-1 - Ворскла: онлайн-трансляция матча 24.05.2023 28-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между днепровским и полтавскими клубами в украинской Премьер-лиге.

В среду, 24 мая, в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 примет Ворсклу.

В преддверии очного противостояния днепровский клуб вырвал победу у Колоса (2:1), а Ворскла минимально переиграла Кривбасс (1:0).

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Поединок Днепр-1 - Ворскла пройдет в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток матча позвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 13:00

В турнирной таблице УПЛ команда Александра Кучера идет на втором месте, отставая от лидирующего Шахтера на два балла. Ворскла занимает шестое месте с 36 баллами.