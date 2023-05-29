Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства
Андрей Ханас вчера сразу после чемпионской победы в раздевалке выполнил обещание, которое дал ранее.
Вчера, 28 мая, Шахтер официально гарантировал себе чемпионство в текущем сезоне УПЛ.
После завершения матча "горняки" начали активно праздновать завоевание титула, а один из представителей клуба решил сразу исполнить свое обещание, которое он дал ранее.
Андрей Ханас пообещал постричься налысо в случае победы донецкого клуба в чемпионате. Воплотить в жизнь обещанное члену тренерского штаба Игора Йовичевича помогли Тарас Степаненко и Николай Матвиенко, которые побрили Ханаса прямо в раздевалке.
🏆 Чемпіонство здобуто! Час здійснити обіцяне ✂️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 29, 2023
🧡 #Shakhtar #ШахтарЧемпіон pic.twitter.com/skjs70ZrUN
Напомним, что ранее Йовичевич пообещал исполнить желание капитана женского состава Шахтера.