iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства

Андрей Ханас вчера сразу после чемпионской победы в раздевалке выполнил обещание, которое дал ранее.
Сегодня, 13:27
Андрей Ханас / shakhtar.com
Андрей Ханас / shakhtar.com

Вчера, 28 мая, Шахтер официально гарантировал себе чемпионство в текущем сезоне УПЛ.

После завершения матча "горняки" начали активно праздновать завоевание титула, а один из представителей клуба решил сразу исполнить свое обещание, которое он дал ранее.

Андрей Ханас пообещал постричься налысо в случае победы донецкого клуба в чемпионате. Воплотить в жизнь обещанное члену тренерского штаба Игора Йовичевича помогли Тарас Степаненко и Николай Матвиенко, которые побрили Ханаса прямо в раздевалке. 

Напомним, что ранее Йовичевич пообещал исполнить желание капитана женского состава Шахтера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк

Статьи по теме

УПЛ: Шахтер разгромил Днепр-1, Заря обыграла Александрию УПЛ: Шахтер разгромил Днепр-1, Заря обыграла Александрию
Шахтер и Динамо узнали, когда и где стартуют в еврокубках-2023/2024 Шахтер и Динамо узнали, когда и где стартуют в еврокубках-2023/2024
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Йовичевич – 14-й тренер, выигравший чемпионат Украины Йовичевич – 14-й тренер, выигравший чемпионат Украины
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина18:02
Днепр-1 принес официальные извинения за драку в матче с Шахтером
Европа17:52
Определилась судьба Канселу в Баварии
Формула 117:33
Ферстаппен стал рекордсменом Ред Булл
Европа17:27
Экс-игрок Шахтера потролил футболиста Порту после выигранного чемпионата Португалии
Украина17:09
Ворскла обыграла Колос, Динамо победило Верес: результаты матчей УПЛ
Украина16:59
Металлист проиграл Минаю и вылетел из УПЛ
Украина16:23
Динамо забило 2000-й гол в УПЛ
Европа16:13
По следам Спаллетти: Арсенал поздравил с днем рождения росийского игрока
Европа15:54
Миколенко может стать партнером экс-звезды Шахтера
Футбол15:42
Форвард Зари заменит Яремчука в сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK