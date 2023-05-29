Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства

Андрей Ханас вчера сразу после чемпионской победы в раздевалке выполнил обещание, которое дал ранее.

Вчера, 28 мая, Шахтер официально гарантировал себе чемпионство в текущем сезоне УПЛ.

После завершения матча "горняки" начали активно праздновать завоевание титула, а один из представителей клуба решил сразу исполнить свое обещание, которое он дал ранее.

Андрей Ханас пообещал постричься налысо в случае победы донецкого клуба в чемпионате. Воплотить в жизнь обещанное члену тренерского штаба Игора Йовичевича помогли Тарас Степаненко и Николай Матвиенко, которые побрили Ханаса прямо в раздевалке.

Напомним, что ранее Йовичевич пообещал исполнить желание капитана женского состава Шахтера.