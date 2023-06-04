iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 - Кривбасс: видео онлайн-трансляция матча 04.06.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между днепровским и криворожским клубами в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 12:45
Днепр-1 - Кривбасс: видео онлайн-трансляция матча / СК Днепр-1
Днепр-1 - Кривбасс: видео онлайн-трансляция матча / СК Днепр-1

В воскресенье, 4 июня, Днепр-1 примет Кривбасс в рамках заключительного 30-го тура украинской Премьер-лиги.

В прошлом туре чемпионата Украины днепровская команда потерпела разгромное поражение 0:3 от Шахтера, позволив "горнякам" досрочно оформить чемпионство, а криворожский коллектив одержал победу 2:0 над Металлистом 1925.

Читай также: УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре

Матч Днепр-1 - Кривбасс состоится в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Днепр-1 - Кривбасс

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 15:00

На данный момент Днепр-1 занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 64 очка. Кривбасс с 41 баллом идет на седьмой позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины онлайн-трансляция Днепр-1 Украинская Премьер-лига видео онлайн-трансляция

Статьи по теме

УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре УПЛ: Днепр-1 сыграет с Кривбассом, Минай примет Зарю в последнем туре
Состоялась жеребьевка плей-офф за участие в УПЛ сезона-2023/24 Состоялась жеребьевка плей-офф за участие в УПЛ сезона-2023/24
Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе
Лидс определился с главным кандидатом на пост главного тренера Лидс определился с главным кандидатом на пост главного тренера
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие страны14:24
Бензема подпишет контракт с Аль-Иттихадом уже на будущей неделе
Европа14:07
Лидс определился с главным кандидатом на пост главного тренера
Бокс13:55
Менеджер Усика сделал прогноз на бой с Дюбуа
Украина13:30
Трабзонспор готовится предложить украинскому форварду 5-миллионный контракт
Европа13:12
Реал официально объявил, что Бензема покинет клуб
Европа12:56
Асенсио согласовал личный контракт с ПСЖ
Украина12:45
Днепр-1 - Кривбасс: видео онлайн-трансляция матча
Формула 112:40
Леклер стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
Киберспорт12:25
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Европа12:17
Гвардиола выразил надежду, что Гюндоган останется в Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK