Днепр-1 - Кривбасс: видео онлайн-трансляция матча 04.06.2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между днепровским и криворожским клубами в украинской Премьер-лиге.

В воскресенье, 4 июня, Днепр-1 примет Кривбасс в рамках заключительного 30-го тура украинской Премьер-лиги.

В прошлом туре чемпионата Украины днепровская команда потерпела разгромное поражение 0:3 от Шахтера, позволив "горнякам" досрочно оформить чемпионство, а криворожский коллектив одержал победу 2:0 над Металлистом 1925.

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Матч Днепр-1 - Кривбасс состоится в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости, начиная с 15:00

На данный момент Днепр-1 занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 64 очка. Кривбасс с 41 баллом идет на седьмой позиции.