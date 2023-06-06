Минай продлил контракт с главным тренером после лучшего результата команды в УПЛ

Минай объявил о продлении контракта с главным тренером команды Владимиром Шараном.

Как сообщает пресс-служба закарпатского клуба, стороны подписали новый договор на сезон 2023/24 на взаимовыгодных условиях.

Вместе с 51-летним специалистом новые соглашения заключили ассистент главного тренера Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темник и физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.

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Шаран возглавил Минай зимой 2022 года, однако из-за полномасштабного российского вторжения дебютировал в качестве наставника закарпатской команды лишь в августе прошлого года.

В нынешнем сезоне Минай под руководством Шарана продемонстрировал лучший результат в трехлетней истории выступлений в УПЛ - команда набрала 33 очка в 30 матчах и заняла десятое место.