iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минай продлил контракт с главным тренером после лучшего результата команды в УПЛ

Закарпатский клуб и Владимир Шаран заключили новое соглашение.
Сегодня, 14:59
Шаран продлил контракт с Минаем / ФК Минай
Шаран продлил контракт с Минаем / ФК Минай

Минай объявил о продлении контракта с главным тренером команды Владимиром Шараном.

Как сообщает пресс-служба закарпатского клуба, стороны подписали новый договор на сезон 2023/24 на взаимовыгодных условиях.

Вместе с 51-летним специалистом новые соглашения заключили ассистент главного тренера Вадим Чернышенко, старший тренер Сергей Мизин, тренер вратарей Андрей Новак, врач Олег Темник и физиотерапевты Михаил Данькив и Анатолий Шишкин.

Читай также: УПЛ: итоговая турнирная таблица сезона-2022/23

Шаран возглавил Минай зимой 2022 года, однако из-за полномасштабного российского вторжения дебютировал в качестве наставника закарпатской команды лишь в августе прошлого года.

В нынешнем сезоне Минай под руководством Шарана продемонстрировал лучший результат в трехлетней истории выступлений в УПЛ - команда набрала 33 очка в 30 матчах и заняла десятое место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Владимир Шаран Украинская Премьер-лига минай

Статьи по теме

Ворскла продлила контракт с африканским легионером Ворскла продлила контракт с африканским легионером
Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1 Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1
Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой
"Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах "Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Европа16:40
Увольнение Мальдини не помешает Милану подписать контракт с Камадой
Бокс16:29
"Гнилой империализм и воняет на весь мир": Усик жестко высказался о россиянах
Европа16:17
Бензема: Хотел завершить карьеру в Реале, но иногда жизнь дает тебе второй шанс
Теннис16:10
Украинцы на Ролан Гаррос-2023: Свитолина прекратила борьбу, Костюк сыграет в четвертьфинале смешанных пар
Теннис15:55
Свитолина уступила скандальной белоруске, завершив выступления на Ролан Гаррос
Сборные15:45
Еще две звезды НБА попали в состав сборной США на ЧМ-2023
Украина15:28
Ворскла продлила контракт с африканским легионером
Украина15:23
Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1
Украина14:59
Минай продлил контракт с главным тренером после лучшего результата команды в УПЛ
Европа14:50
Большой торт и много сладостей: Роналду с возлюбленной ярко поздравили детей с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK