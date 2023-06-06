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Довбик близок к продлению контракта с Днепром-1

Украинец подпишет новое соглашение, но все еще будет доступен для продажи.
Сегодня, 15:23
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1

Артем Довбик в ближайшее время подпишет новый контракт с Днепром-1, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний форвард продлит действующее соглашение, которое было рассчитано до конца 2023 года.

При этом отмечается, что новый контракт Довбика не станет у него на пути, если какая-либо из европейских команд захочет его приобрести.

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Пошлым летом на украинского футболиста серьезно претендовал Торино, который хотел заменить им Андреа Белотти. Но тогда туринский клуб отпугнула цена - 12 миллионов евро.

Также Довбик был кандидатом на то, чтобы перейти в Салернитану, но итальянцы сделали свой выбор в пользу Булайе Диа.

Напомним, что про итогам прошедшего сезона Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Украинской Премьер-лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины СК Днепр-1 артем довбик

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