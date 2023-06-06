Ворскла продлила контракт с африканским легионером

Ворскла объявила о продлении контракта с малийским полузащитником Ибрахимом Кане.

Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, 22-летний футболист поставил подпись под новым договором, рассчитанным до конца июня 2027 года.

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Кане дебютировал за первую команду Ворсклы в октябре 2022 года. Всего за полтавчан хавбек провел 91 матч, записав на свой счет 11 голов и девять ассистов.

В нынешнем сезоне малийский легионер принял участие в 11 поединках, отличившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Напомним, что Ворскла финишировала на пятом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, завоевав путевку в Лигу конференций.