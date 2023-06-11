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Украина проиграла Казахстану в финале чемпионата мира по Socca

Наша команда провела отличный турнир.
Сегодня, 21:58

В финале чемпионата мира по Socca (футболу 6 на 6) сборная Украины встречалась с командой Казахстана – действующими вицечемпионами мира.

После победы 6:2 на групповом этапе, поединок в рамках финала получился гораздо труднее. В середине первого тайма Казахстан забил дважды и имел комфортное преимущество.

Украина смогла отыграть один мяч в конце первого тайма усилиями Мельника. Второй гол долго не шел в ворота казахстанцев, но все тот же Мельник в конце второй половины дальним ударом поразил ворота соперника и сравнял счет.

Судьба победителя чемпионата мира решалась в серии послематчевых пенальти. Первым в Украине избивал капитан Александр Колесников, но он не одолел голкипера соперника, а вот молодой Денис Хруль с третьей попытки, но реализовал свой буллит.

К сожалению, третий пенальти наши ребята не реализовали, а вот в Казахстане именно третий удар был единственным точным. Четвертый пенальти в исполнении Дениса Сандецкого парировал вратарь, а вот казахи свой удар реализовали и стали чемпионами мира.

Финал Socca World Cup 2023

Украина – Казахстан 2:2
Голы: Мельник (2)

По пенальти 1:2

Весь турнирный путь сборной Украины [[/link_local]] на этом турнире доступен на ISPORT. По пути в финал наши ребята одолели чемпионов мира из Бразилии и неуступчивых хорватов.


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