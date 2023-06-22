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Известный футбольный комментатор остался без квартиры после взрыва в Киеве

Моралеса спасла служба в ВСУ.
Сегодня, 13:51
Роберто Моралес / Футбол 1/2/3
Роберто Моралес / Футбол 1/2/3

Комментатор Роберто Моралес после ночного взрыва в Киеве заявил, что его квартиры больше нет.

"Малышка 33. Мой дом, квартиры уже нет", – написал Моралес в Фейсбуке.

Напомним, в ночь на 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажном многоквартирном доме по улице Малышко, что в находится Днепровском районе.

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Причиной взрыва называется утечка газа. Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что погибло двое людей.

Сам Моралес в данный момент находится в рядах ВСУ. Роберто уже имел опыт в зоне АТО с июля 2015 года по сентябрь 2016-го.

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