Известный футбольный комментатор остался без квартиры после взрыва в Киеве

Комментатор Роберто Моралес после ночного взрыва в Киеве заявил, что его квартиры больше нет.

"Малышка 33. Мой дом, квартиры уже нет", – написал Моралес в Фейсбуке.

Напомним, в ночь на 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажном многоквартирном доме по улице Малышко, что в находится Днепровском районе.

Читай также: Комментатор, назвавший Малиновского россиянином, задонатил на поддержку Украины

Причиной взрыва называется утечка газа. Мэр города Киева Виталий Кличко заявил, что погибло двое людей.

Сам Моралес в данный момент находится в рядах ВСУ. Роберто уже имел опыт в зоне АТО с июля 2015 года по сентябрь 2016-го.