Мальчик-коментатор из Перу получил признание после своего чудо-стрима

Парень теперь звезда.
Сегодня, 07:59       Автор: Василий Войтюк
Кливер Хуаман / Getty Images
Кливер Хуаман / Getty Images

В Перу случилась удивительная история. 15-летний фанат футбола Кливер Хуаман принял решение поехать на финал Кубка Либертадорес, который проходил в столице страны на стадионе Монументаль.

Билета на матч у парня не было,  потому он взобрался на вершину холма, находящегося рядом со стадионом и начал "стримить" оттуда.

Парень мечтает стать футбольным коментатором и вот такими шагами идет к своей цели.

Эта история не осталась незамеченной и уже через несколько дней Кливера пригласил телеканал L1MAX, который транслирует матчи чемпионата Перу, чтобы парень выступил в роли приглашенного эксперта на национальном телевидении.

Напомним, что после финала, игроки Фламенго сломали трофей Либертадорес, после чего попытались его починить интересным способом.

