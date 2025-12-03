Мальчик-коментатор из Перу получил признание после своего чудо-стрима

В Перу случилась удивительная история. 15-летний фанат футбола Кливер Хуаман принял решение поехать на финал Кубка Либертадорес, который проходил в столице страны на стадионе Монументаль.

Билета на матч у парня не было, потому он взобрался на вершину холма, находящегося рядом со стадионом и начал "стримить" оттуда.

Парень мечтает стать футбольным коментатором и вот такими шагами идет к своей цели.

Эта история не осталась незамеченной и уже через несколько дней Кливера пригласил телеканал L1MAX, который транслирует матчи чемпионата Перу, чтобы парень выступил в роли приглашенного эксперта на национальном телевидении.

