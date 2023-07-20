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Кривбасс подписал контракт с третьим хорватом в новейшей истории клуба

Юрий Вернидуб получил в свое распоряжение второго летнего новичка.
Сегодня, 11:05
Хрвое Илич / https://fckryvbas.com/
Хрвое Илич / https://fckryvbas.com/

Криворожский Кривбасс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хорватским полузащитником Хрвое Иличем.

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Игрок присоединился к команде Юрия Вернидуба на правах свободного агента, покинув этим летом Маккаби Тель-Авив.

Сообщается, что 24-летний Илич стал третьим хорватом в истории клуба. К тому же, он неоднократно вызывался в юношеские сборные своей страны.

"Илич – наш второй новичок, но точно не последний. Работа продолжается 24/7 и, несмотря на все трудности, мы продолжаем усиливаться и строить новый Кривбасс. С Хрвое мы подписали 3-летний контракт и рады приветствовать его в большой "красно-белой" семье", - заявил гендиректор клуба Владимир Баенко.

В чемпионате Хорватии Хрвое Илич провел более 100 матчей, в которых отметился 14 голами и 13 результативными передачами.

https://fckryvbas.com/
https://fckryvbas.com/

Стоит отметить, что футболист уже успел дебютировать за новую команду в матче против ровненского Вереса (1:2) выйдя на поле во втором тайме, однако результативными действиями не отличился.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс чемпионат Украины

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