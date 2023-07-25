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Новости компаний: FAVBET и «Динамо» прекращают сотрудничество

Компания подвела итоги работы с киевским клубом.
Сегодня, 14:04

FAVBET и киевское «Динамо» пришли к согласию не продлевать партнерский контракт.  Этим решением завершается история пятилетнего сотрудничества.

Благодаря игрокам, тренерам, руководителям и всем преданным болельщикам ФК «Динамо» за пять ярких лет, в FAVBET создали видео с самыми яркими моментами сотрудничества — от громких побед в Премьер-лиге до перформансов на трибунах. Вспомните, как это было: https://youtu.be/6jlT6HMGuY4.

«Динамо – часть истории всего украинского футбола, и мы счастливы, что вместе нам удалось вписать в нее еще несколько памятных страниц. Последние годы принесли стране много испытаний, но даже в таких условиях нам удавалось сплачивать фанатов вокруг общих побед, развивать спорт и воплощать проекты, выходящие далеко за пределы футбольных площадок», — рассказывает Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

Киевское «Динамо» и FAVBET заключили партнерское соглашение, задавшись целью не ограничиваться логотипом на футболке, а вывести сотрудничество между спонсором и клубом на новый уровень — работать над популяризацией футбола и развитием крупных совместных проектов.

В течение следующих пяти лет FAVBET и «Динамо» удалось значительно расширить динамовское коммьюнити в Украине и прокачать уровень культуры. Партнеры произвели впечатление фанатам, создав брендированный фан-сектор на домашнем стадионе клуба, а также внедрив развлечения и розыгрыши призов во время матчей. FAVBET сделали подарок фанатам «Динамо», поддержав выпуск документального экшн-фильма «Невідоме Динамо».

Было много социальных инициатив — от благотворительных киберспортивных турниров FIFA 22 #MatchForPeace до дружеских матчей, призывавших мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с агрессором. Пятилетнее сотрудничество имело знаковые победы.

Команда FAVBET искренне благодарит ФК «Динамо» за пять лет плодотворного сотрудничества. Желаем новых побед и как можно скорее вернуться к играм под мирным небом.


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Новости компаний: FAVBET и «Динамо» прекращают сотрудничество
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