Игрок Полесья стал автором первого гола УПЛ в сезоне-2023/24

В отличие от первого матча сезона, футболисты данного поединка решили сразу же организовать взятие ворот.

В пятницу, 28 июля, программу первого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24 подхватили Верес и Полесье.

И после безголевого первого матча эти команды практически сразу же порадовали поклонников забитым мячом.

Уже на второй минуте встречи номинальные гости убежали в контратаку. Вячеслав Танковский передачей вывел Бени Макуана на свидание с вратарем, а форвард Полесья точным ударом отправил мяч в дальний угол команды из Ровного.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что в первом матче УПЛ Оболонь - Колос полузащитник Тарас Мороз мог уже на первой же минуте стать автором первой красной карточки сезона.

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