Игрок Оболони получил желтую карточку на первой минуте нового сезона
Чемпионат только стартовал, а у нас уже появился обладатель первого предупреждения.
В пятницу, 28 июля, матчем в Киеве стартовал первый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
В дебютном поединке кампании сошлись Оболонь и Колос. И практически сразу же болельщики стали свидетелями первого предупреждения.
На 44-й секунде хавбек Оболони Тарас Мороз на чужой половине поля прямой ногой пошел в подкат против вингера Колоса Сергея Мякушко.
Мороз попал в ногу соперника, за что получил от главного арбитра желтую карточку. Можно сказать, что полузащитнику повезло, так как за такое нарушение он вполне мог пойти досрочно отдыхать.
Напомним, что на ISPORT можно узнать, где смотреть матчи чемпионата Украины сезона-2023/24.
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