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Игрок Оболони получил желтую карточку на первой минуте нового сезона

Чемпионат только стартовал, а у нас уже появился обладатель первого предупреждения.
Сегодня, 17:30
Оболонь - Колос / скриншот
Оболонь - Колос / скриншот

В пятницу, 28 июля, матчем в Киеве стартовал первый тур Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

В дебютном поединке кампании сошлись Оболонь и Колос. И практически сразу же болельщики стали свидетелями первого предупреждения.

На 44-й секунде хавбек Оболони Тарас Мороз на чужой половине поля прямой ногой пошел в подкат против вингера Колоса Сергея Мякушко.

Мороз попал в ногу соперника, за что получил от главного арбитра желтую карточку. Можно сказать, что полузащитнику повезло, так как за такое нарушение он вполне мог пойти досрочно отдыхать.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Напомним, что на ISPORT можно узнать, где смотреть матчи чемпионата Украины сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Колос Ковалевка Оболонь

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