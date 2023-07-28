Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи УПЛ

Стартует первый тур украинской Премьер-лиги. Узнай, где смотреть игры на ISPORT.ua

В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги-2022/23.

В рамках первого тура запланировано восемь игр, однако поединок Днепр-1 - Ворскла был перенесен по обоюдному согласию сторон.

Читай также: Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины, Заря арендовала троих футболистов Динамо

УПЛ. 1-й тур

28.07.2023

17:00, Оболонь – Колос (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

19:00, Верес – Полесье (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

29.07.2023

15:00, Рух – Заря (YouTube-канал Руха)

17:00, Металлист 1925 – Шахтер (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

30.07.2023

13:00, ЛНЗ – Черноморец (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

17:00, Динамо – Минай (2+2)

19:00, Александрия – Кривбасс (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!