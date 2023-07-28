iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Чемпионат стартовал: Где смотреть матчи УПЛ

Стартует первый тур украинской Премьер-лиги. Узнай, где смотреть игры на ISPORT.ua
Сегодня, 12:30
Первый тур УПЛ / УПЛ
Первый тур УПЛ / УПЛ

В пятницу, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги-2022/23.

В рамках первого тура запланировано восемь игр, однако поединок Днепр-1 - Ворскла был перенесен по обоюдному согласию сторон.

Читай также: Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины, Заря арендовала троих футболистов Динамо

УПЛ. 1-й тур

28.07.2023

  • 17:00, Оболонь – Колос (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)
  • 19:00, Верес – Полесье (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

29.07.2023

  • 15:00, Рух – Заря (YouTube-канал Руха)
  • 17:00, Металлист 1925 – Шахтер (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

30.07.2023

  • 13:00, ЛНЗ – Черноморец (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)
  • 17:00, Динамо – Минай (2+2)
  • 19:00, Александрия – Кривбасс (Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ)

В новом чемпионате Украины 16 клубов сыграют в два круга. Команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. 13-я и 14-я команды сыграют матчи плей-офф за места в УПЛ с четвертой и третьей командами Первой лиги. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
Порье назвал своего следующего оппонента Порье назвал своего следующего оппонента
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
Легенда сборной Уругвая завершит карьеру Легенда сборной Уругвая завершит карьеру
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол14:28
ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
ММА14:20
Порье назвал своего следующего оппонента
Украина14:14
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
Европа13:58
Легенда сборной Уругвая завершит карьеру
Европа13:57
Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032
Европа13:50
Аль-Иттихад находится в шаге от подписания хавбека Ливерпуля
Другие страны13:35
Чемпионат мира-2023 (женщины): Аргентина совершила камбэк в матче с Южной Африкой, Англия одолела Данию
Украина13:29
Интер может подписать Трубина следующим летом
Европа13:23
Канте развлекается в Саудовской Аравии, гладя экзотических животных
Другие страны13:20
"Наследие": Бекхэм объяснил, почему Месси перешел в Интер Майами
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK