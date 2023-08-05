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Шахтер отказал Бенфике в трансфере Трубина, потребовав вдвое большую сумму

По мнению "горняков", вратарь с одним годом по контракту стоит более 20 миллионов евро.
Сегодня, 12:59
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Несколькими днями ранее появилась информация, что Бенфика планирует сделать предложение Шахтеру по трансферу Анатолия Трубина.

И, как сообщает португальское издание Record, оно поступило. Однако "оранжево-черных" оно не удовлетворило.

По информации источника, "орлы" предложили за 22-летнего вратаря 12 миллионов евро. Донецкий коллектив же считает, что за данную сумму можно приобрести лишь 50% прав на игрока, так как "горняки" оценивают Трубина в 22 миллиона.

Сообщается, что клубы ведут переговоры в Лондоне, где в субботу, 5 августа, состоится благотворительный матч Game4Ukraine.

Ранее стало известно, что миланский Интер, которое длительное время интересуется Трубиным, определился с кандидатурой вратаря на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Бенфика Лиссабон Анатолий Трубин

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