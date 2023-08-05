Шахтер отказал Бенфике в трансфере Трубина, потребовав вдвое большую сумму

По мнению "горняков", вратарь с одним годом по контракту стоит более 20 миллионов евро.

Несколькими днями ранее появилась информация, что Бенфика планирует сделать предложение Шахтеру по трансферу Анатолия Трубина.

И, как сообщает португальское издание Record, оно поступило. Однако "оранжево-черных" оно не удовлетворило.

По информации источника, "орлы" предложили за 22-летнего вратаря 12 миллионов евро. Донецкий коллектив же считает, что за данную сумму можно приобрести лишь 50% прав на игрока, так как "горняки" оценивают Трубина в 22 миллиона.

Сообщается, что клубы ведут переговоры в Лондоне, где в субботу, 5 августа, состоится благотворительный матч Game4Ukraine.

Ранее стало известно, что миланский Интер, которое длительное время интересуется Трубиным, определился с кандидатурой вратаря на следующий сезон.

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