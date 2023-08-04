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Интер окончательно определился с кандидатурой вратаря

И это не Анатолий Трубин.
Сегодня, 20:14
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Миланский Интер приблизился к покупке Яна Зоммера, пишет Марко Контерио.

Напомним, ранее итальянский клуб не смог договориться с Шахтером о цене на Трубина и продолжил поиски.

Среди прочих "нерадзурри" связывались с Яном Зоммером, а теперь смогли согласовать его трансфер всего за 6 млн евро.

Швейцарский кипер станет первым номером Интера на будущий сезон. Также известно, что стороны уже согласовали личный контракт, но его детали не уточняются.

В целом, "нерадзурри" все еще могут забрать Анатолия летом бесплатно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Ян Зоммер

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