Интер окончательно определился с кандидатурой вратаря
И это не Анатолий Трубин.
Миланский Интер приблизился к покупке Яна Зоммера, пишет Марко Контерио.
Напомним, ранее итальянский клуб не смог договориться с Шахтером о цене на Трубина и продолжил поиски.
Среди прочих "нерадзурри" связывались с Яном Зоммером, а теперь смогли согласовать его трансфер всего за 6 млн евро.
Швейцарский кипер станет первым номером Интера на будущий сезон. Также известно, что стороны уже согласовали личный контракт, но его детали не уточняются.
В целом, "нерадзурри" все еще могут забрать Анатолия летом бесплатно.
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