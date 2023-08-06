Днепр-1 - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023
В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 встретится с Полесьем.
В стартовом поединке чемпионата дебютант высшего дивизиона одержал победу 2:0 над Вересом. Для днепровского клуба эта игра станет первой в нынешнем розыгрыше УПЛ, поскольку матч первого тура с Ворсклой был перенесен из-за участия команд в квалификации еврокубков.
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Матч будет сыгран на стадионе Авангард в Ужгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Полесье
Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Полесьем будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
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