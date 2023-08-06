Днепр-1 - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 06.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между украинскими клубами.

В воскресенье, 6 августа, в рамках второго тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 встретится с Полесьем.

В стартовом поединке чемпионата дебютант высшего дивизиона одержал победу 2:0 над Вересом. Для днепровского клуба эта игра станет первой в нынешнем розыгрыше УПЛ, поскольку матч первого тура с Ворсклой был перенесен из-за участия команд в квалификации еврокубков.

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Матч будет сыгран на стадионе Авангард в Ужгороде. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Полесье

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Полесьем будет доступна в этой новости 6 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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