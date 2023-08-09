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Луческу: Для Динамо 0:0 с Арисом будет хорошим результатом

Румынский специалист поставил странную цель для команды.
Вчера, 22:20
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказался в преддверии матча отбора Лиги конференций против Ариса.

"Мне очень хорошо знаком греческий футбол. Я приезжал в вашу страну (Грецию) и в качестве игрока, и в качестве тренера. Понимаю, что завтра будет невероятная атмосфера, болельщики будут горячо, как они хорошо умеют, поддерживать своих футболистов, но все будет решаться на поле.

У Ариса хорошая команда, выступают опытные исполнители, средний возраст которых - 28-29 лет. Им удалось создать сильную конкурентоспособную команду. У нас же иностранные футболисты уехали из-за войны, также мы не можем приглашать игроков из украинского чемпионата, поэтому рассчитываем на воспитанников собственной Академии.

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По количеству таких воспитанников мы среди лучших клубов Европы. Это хорошо, но, с другой стороны, у наших футболистов нет достаточно опыта выступлений на высоком уровне.

Просто хочу, чтобы наши игроки не допускали ошибок. Но нас ожидает совсем другой турнир. К примеру, наша защита сыграла очень хорошо против Аль-Хилаля, мы выиграли тот матч - 1:0. Думаю, если мы завтра сыграем 0:0, это будет хороший результат для нас", - сказал Луческу на процесс-конференции.

Напомним, игра Арис - Динамо состоится в четверг, 10 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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