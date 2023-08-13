Минай - Днепр-1 1:1 видео голов и лучших моментов матча 13.08.2023
В воскресенье, 13 августа, Минай принимал на своем поле Днепр-1 в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
Команды не смогли определить победителя, завершив матч вничью 1:1 после двух поздних голов.
В начале второго тайма Днепр-1 остался в меньшинстве, после того как прямую красную карточку получил Эдуард Сарапий. Ближе к концу встречи "спортклубовцы" заработали право на пенальти, но Руслан Бабенко не сумел переиграть вратаря.
Счет в поединке открыл Минай на последних минутах усилиями Егора Твердохлеба. Тем не менее в компенсированное к матчу время ничью для днепрян вырвал Доминго Бланко, реализовав еще один удар с одиннадцатиметровой отметки.
Вашему вниманию видео всех голов матча Минай - Днепр-1 в третьем туре УПЛ:
Минай - Днепр-1 1:1
Голы: Твердохлеб, 89 - Бланко, 90+2 (пен.)
На 82-й минуте Бабенко не реализовал пенальти (вратарь)
Минай: Бандура - Солдат, Чуев, Кравчук, Петько (Булеза, 68), Немчанинов - Одарюк (Гечев, 65), Витенчук, Панасенко (Ралюченко, 65), Рогозинский (Кораблин, 86) - Твердохлеб.
Днепр-1: Кинарейкин - Каплиенко, Адамюк, Сарапий, Кравец - Бабенко, Рубчинский (Пурита, 87), Билл (Кивинда, 57), Пихаленок (Бланко, 57), Леднев (Танчик, 57) - Филиппов (Когут, 75).
Предупреждения: Панасенко, Петько - Адамюк, Бабенко.
Удаление: Сарапий (прямая красная)
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