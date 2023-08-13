Минай - Днепр-1 1:1: обзор матча и результат игры 26.08.2023

Команда Владимира Шарана имела прекрасную возможность заработать три очка, но второй пенальти за матч нивелировал все усилия.

В воскресенье, 13 августа, состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Минай и Днепр-1.

Подопечные Александра Кучера после болезненного поражения от пражской Славии намеревались отыграться на сопернике по чемпионату Украины, но этого не произошло.

Встреча запомнилась не только забавными ошибками транслятора, который внезапно в первом тайме решил, что желтую карточку получил не Владимир Адамюк, а игрок Агробизнеса Дворовенко. Причем ошибка была исправлена не с первого раза.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Были сомнительные решения со стороны главного арбитра Виктора Копиевского.

На старте второго тайма Эдуард Сарапий сбил соперника, который его обходил. Защитник сначала получил желтую. Но после просмотра повтора судья изменил свое решение и дал игроку прямую красную.

Скорее всего он подумал, что это был фол последней надежды, но ведь в паре метров параллельно с игроком Миная бежал игрок Днепра-1.

На 77-й минуте Копиевский также после просмотра повтора назначил очень странный пенальти в ворота хозяев поля. Владимир Танчик ворвался в штрафную и отдал передачу, после чего его в подкате подсек защитник.

Момент был заигран, но судья назначил 11-метровый, который не реализовал Руслан Бабенко - Александр Бандура взял его удар.

На последний минутах команда Владимира Шарана забила, казалось, победный гол - Егор Твердохлеб со второй попытки протолкнул мяч в ворота.

Однако спустя несколько минут гости получили право на еще один пенальти (в этот раз он уже не вызвал вопросов). К мячу подошел Доминго Бланко, который не повторил "успех" своего одноклубника.

В итоге команды расписали ничью 1:1, которая вряд ли устроит оба коллектива.

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Статистика матча Минай - Днепр-1 третьего тура УПЛ

Минай - Днепр-1 1:1

Голы: Твердохлеб, 89 - Бланко, 90+2 (пен.).

На 82-й минуте Бабенко не реализовал пенальти (вратарь).

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 5 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 11 - 6

Атаки: 88 - 93

Минай: Бандура - Солдат, Чуев, Кравчук, Петько (Булеза, 68), Немчанинов - Одарюк (Гечев, 65), Витенчук, Панасенко (Ралюченко, 65), Рогозинский (Кораблин, 86) - Твердохлеб.

Днепр-1: Кинарейкин - Каплиенко, Адамюк, Сарапий, Кравец - Бабенко, Рубчинский (Пурита, 87), Билл (Кивинда, 57), Пихаленок (Бланко, 57), Леднев (Танчик, 57) - Филиппов (Когут, 75).

Предупреждения: Панасенко, Петько - Адамюк, Бабенко.

Удаление: Сарапий (прямая красная).

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