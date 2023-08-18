iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Полесье: результат матча

Хозяева совсем немного не успели додавить соперника.
Сегодня, 19:02
ЛНЗ - Полесье / upl.ua
ЛНЗ - Полесье / upl.ua

В пятницу, 18 августа, на Центральном стадионе в Черкассах местный ЛНЗ принимал Полесье.

Команды начали очень активно, уже после первых десяти минут игры пошли опасные моменты. Однако довольно скоро опасность у обоих ворот сошла на нет, а игра стала очень плотной и грубой.

Второй тайм начался с быстрого гола гостей, Ариелсон идеально замкнул передачу в нижний угол. А уже через две минуты житомирчане остались вдясетером после грубого фола Шаповала.

После этого гости сели низким блоком и сумели не просто удержать победу, а еще и удвоить преимущество благодаря голу Кушниренко. В коywовке матча [jpztdf один гол все же отыграли, но этого было недостаточно.

Статистика матча ЛНЗ - Полесье 4-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Полесье 1:2

Голы: Шестаков, 88 - Ариелсон, 51, Кушниренко, 84

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 10
Удары в створ: 3 - 3
Угловые: 8 - 3
Атаки: 95 - 79

ЛНЗ: Пеньков - Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов (С. Шестаков, 56) - Хамелюк, Пасич (Тищенко, 63), Олейник, В. Бойко (Копыл, 64), Наумец (Норенков, 76) - Прядун (Нич, 46).

Полесье: Д. Бойко - Шаповал, Шабанов, Крушинский (Огиря, 46), Чоботенко (Гитченко, 74), Кравченко - Макуана, Козак, Танковский (Смоляков, 56), Мустафаев (Будковский, 46) - Ариелсон (Кушниренко, 55).

Предупреждения: Насонов, 18, Пасич, 42 - Шаповал, 12, 53

Удаление: Шаповал, 53

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье ЛНЗ

Статьи по теме

ЛНЗ - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Кривбасс - ЛНЗ 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Кривбасс - ЛНЗ 2:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Кривбасс одержал домашнюю победу над ЛНЗ Кривбасс одержал домашнюю победу над ЛНЗ
Челси рассматривает вариант с подписанием форварда Арсенала Челси рассматривает вариант с подписанием форварда Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:08
Челси рассматривает вариант с подписанием форварда Арсенала
Европа21:51
Барселона близка к подписанию защитника Манчестер Сити
Европа21:38
Лидер Сити успешно перенес операцию
Украина21:25
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина21:15
УПЛ: Полесье обыграло ЛНЗ, Заря и Александрия разошлись миром
Европа21:11
Официально: сборная Италии получила нового главного тренера
Украина20:55
Заря и Александрия в скучнейшем матче не выявили победителя
Формула 120:47
Экс-руководитель Формулы-1 отрицает свое участие в инциденте с Массой
Европа20:20
Экс-хавбек Барселоны и Тоттенхэма объявил о расставании с огненной красавицей
Европа20:09
За шаг до успеха: стало известно, почему сорвался трансфер Пакета в Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK