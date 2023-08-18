ЛНЗ - Полесье: результат матча

Хозяева совсем немного не успели додавить соперника.

В пятницу, 18 августа, на Центральном стадионе в Черкассах местный ЛНЗ принимал Полесье.

Команды начали очень активно, уже после первых десяти минут игры пошли опасные моменты. Однако довольно скоро опасность у обоих ворот сошла на нет, а игра стала очень плотной и грубой.

Второй тайм начался с быстрого гола гостей, Ариелсон идеально замкнул передачу в нижний угол. А уже через две минуты житомирчане остались вдясетером после грубого фола Шаповала.

После этого гости сели низким блоком и сумели не просто удержать победу, а еще и удвоить преимущество благодаря голу Кушниренко. В коywовке матча [jpztdf один гол все же отыграли, но этого было недостаточно.

Статистика матча ЛНЗ - Полесье 4-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Полесье 1:2

Голы: Шестаков, 88 - Ариелсон, 51, Кушниренко, 84

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 3 - 3

Угловые: 8 - 3

Атаки: 95 - 79

ЛНЗ: Пеньков - Савин, Муравский, Лопыренок, Насонов (С. Шестаков, 56) - Хамелюк, Пасич (Тищенко, 63), Олейник, В. Бойко (Копыл, 64), Наумец (Норенков, 76) - Прядун (Нич, 46).

Полесье: Д. Бойко - Шаповал, Шабанов, Крушинский (Огиря, 46), Чоботенко (Гитченко, 74), Кравченко - Макуана, Козак, Танковский (Смоляков, 56), Мустафаев (Будковский, 46) - Ариелсон (Кушниренко, 55).

Предупреждения: Насонов, 18, Пасич, 42 - Шаповал, 12, 53

Удаление: Шаповал, 53