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Металлист 1925 - Минай: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 19.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 11:00
Металлист 1925 - Минай: онлайн-трансляция матча / Металлист 1925
Металлист 1925 - Минай: онлайн-трансляция матча / Металлист 1925

В субботу, 19 августа, в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 встретится с Минаем.

Прошлый тур чемпионата Украины харьковская команда пропускала, поскольку матч с Динамо был перенесен. Закарпатский коллектив в предыдущем поединке национального первенства сыграл вничью 1:1 с Днепром-1.

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Матч состоится на стадионе Левый берег в селе Гнедин Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Металлист 1925 - Минай

Трансляция поединка чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Минаем будет доступна в этой новости 19 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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