Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча 20.08.2023 УПЛ

Команды провели яркий поединок с множеством голов и красных карточек.

В воскресенье, 20 августа, в Кривом Роге на стадионе Горняк в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги прошел матч между Кривбассом и Шахтером.

Команды подарили фантам множество голов, эмоций и даже удалений. В начале встречи гости дважды отличились в воротах соперника усилиями Кащука и Крыськива.

Хозяева поля отыграли один мяч, постарался Хомченовский. Ближе к перерыву "горняки" восстановили преимущество в два мяча - Крыськив оформил дубль, но почти сразу же Кожушко сократил отставание криворожцев до минимума.

В середине второй половины Бескоровайный восстановил паритет, после чего начался фестиваль красных карточек: за последние 20 минут матча с поля были удалены Хомченовский, Бондаренко и Чигринский.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Шахтер в четвертом туре УПЛ:

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Кривбасс - Шахтер 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 - Кащук, 8, Крыськив, 18, 43.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 4 - 6

Атаки: 60 - 82

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго - Илич (Приходько, 80), Бизимана (Близниченко, 79), Хомченовский - Задерака, Кожушко (Дебелко, 46), Лунев (Вакулко, 71).

Шахтер: Ризнык - Гочолейшвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Крыськив (Назарина, 61), Кащук (Келси, 62) - Сикан.

Предупреждения: Хомченовский, Бескоровайный, Кожушко, Понедельник - Топалов, Чигринский

На 73-й минуте был удален Дмитрий Хомченовский (Кривбасс) (грубое нарушение).

На 84-й минуте был удален Артем Бондаренко (Шахтер) (грубое нарушение).

На 90+4-й минуте был удален Дмитрий Чигринский (Шахтер) (второе предупреждение).

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