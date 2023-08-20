Жирона - Хетафе: обзор и результат матча чемпионата Испании 20.08.2023

По крайней мере, один из украинцев точно сможет оказать влияние на итог матча.

В рамках второго тура чемпионата Испании Жирона встретится с Хетафе.

Главный тренер каталонцев Мичел определился с составом на матч. Украинец Артем Довбик снова в запасе, а его соотечественник Виктор Цыганков начинает в старте.

Suplents: Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Dovbyk, Juanpe, Pablo Torre, Yan Couto, Manu Vallejo, Selvi, Almena. — Girona FC (@GironaFC) August 20, 2023

Состав соперника команды двух футболистов сборной Украины уже также известен.

💥 ¡Con estos 1⃣1⃣ valientes saltaremos al césped de Montilivi en la tarde de hoy! #VamosGeta | #GironaGetafe pic.twitter.com/Kjg8YlSRp0 — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2023

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