Жирона - Хетафе: обзор и результат матча чемпионата Испании 20.08.2023
По крайней мере, один из украинцев точно сможет оказать влияние на итог матча.
В рамках второго тура чемпионата Испании Жирона встретится с Хетафе.
Главный тренер каталонцев Мичел определился с составом на матч. Украинец Артем Довбик снова в запасе, а его соотечественник Виктор Цыганков начинает в старте.
Suplents: Juan Carlos, Fuidias, Bernardo, Dovbyk, Juanpe, Pablo Torre, Yan Couto, Manu Vallejo, Selvi, Almena.— Girona FC (@GironaFC) August 20, 2023
Состав соперника команды двух футболистов сборной Украины уже также известен.
💥 ¡Con estos 1⃣1⃣ valientes saltaremos al césped de Montilivi en la tarde de hoy! #VamosGeta | #GironaGetafe pic.twitter.com/Kjg8YlSRp0— Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2023
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