Кривбасс - Шахтер: обзор и результат матча чемпионата Украины 20.08.2023

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Кривбасс дома принял донецкий Шахтер.

Матч для криворожан начался ужасно. Уже на 8 минуте Алексей Кащук открыл счет после атаки, которую организовали Гиорги Гочолеишвили и Александр Зубков. Немногим позже Крыськив удвоил преимущество своей команды.

Однако, у коллектива Юрия Вернидуба нашлись силы, чтобы придти в себя. На 24 минуте Дмитрий Хомченовский после передачи Ивана Дибанго отыграл один мяч, но еще до перерыва Крыськив оформил дубль. Впрочем, счет 1:3 не долго горел на табло, ведь после еще одного ассиста Дибанго Олег Кожушко вновь сократил отставание в счете.

Уже во втором тайме Даниил Бескоровайный восстановил паритет и казалось, что Кривбасс захочет даже зацепиться за победу, но этот план разрушило удаление Дмитрия Хомченовского.

К счастью, для болельщиков хозяев, и, к несчастью, для фанатов гостей, в неравных составах команды играли не очень долго, ведь на 85 минуте Артем Бондаренко был удален с поля, а за несколько минут до конца матча уже "горняки" остались в меньшинстве после второй желтой для Дмитрия Чигринского.

Статистика матча чемпионата Украины Кривбасс - Шахтер

Кривбасс - Шахтер 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 - Кащук, 8, Крыськив, 18, 43.

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 4 - 6

Атаки: 60 - 82

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго - Илич (Приходько, 80), Бизимана (Близниченко, 79), Хомченовский - Задерака, Кожушко (Дебелко, 46), Лунев (Вакулко, 71).

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Крыськив (Назарина, 61), Кащук (Келси, 62) - Сикан.

Предупреждения: Хомченовский, Бескоровайный, Кожушко, Понедельник - Топалов, Чигринский

На 73-й минуте был удален Дмитрий Хомченовский (Кривбасс) (грубое нарушение).

На 84-й минуте был удален Артем Бондаренко (Шахтер) (грубое нарушение).

На 90+4-й минуте был удален Дмитрий Чигринский (Шахтер) (второе предупреждение).

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