iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - Шахтер: обзор и результат матча чемпионата Украины 20.08.2023

Команды подарили нейтральным зрителям невероятный спектакль с кучей голов и эмоций.
Сегодня, 21:14
Кривбасс - Шахтер / shakhtar.com
Кривбасс - Шахтер / shakhtar.com

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Кривбасс дома принял донецкий Шахтер.

Матч для криворожан начался ужасно. Уже на 8 минуте Алексей Кащук открыл счет после атаки, которую организовали Гиорги Гочолеишвили и Александр Зубков. Немногим позже Крыськив удвоил преимущество своей команды.

Однако, у коллектива Юрия Вернидуба нашлись силы, чтобы придти в себя. На 24 минуте Дмитрий Хомченовский после передачи Ивана Дибанго отыграл один мяч, но еще до перерыва Крыськив оформил дубль. Впрочем, счет 1:3 не долго горел на табло, ведь после еще одного ассиста Дибанго Олег Кожушко вновь сократил отставание в счете.

Уже во втором тайме Даниил Бескоровайный восстановил паритет и казалось, что Кривбасс захочет даже зацепиться за победу, но этот план разрушило удаление Дмитрия Хомченовского.

К счастью, для болельщиков хозяев, и, к несчастью, для фанатов гостей, в неравных составах команды играли не очень долго, ведь на 85 минуте Артем Бондаренко был удален с поля, а за несколько минут до конца матча уже "горняки" остались в меньшинстве после второй желтой для Дмитрия Чигринского.

Статистика матча чемпионата Украины Кривбасс - Шахтер

Кривбасс - Шахтер 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 - Кащук, 8, Крыськив, 18, 43.

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 4 - 6
Атаки: 60 - 82

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Стецков, Бескоровайный, Дибанго - Илич (Приходько, 80), Бизимана (Близниченко, 79), Хомченовский - Задерака, Кожушко (Дебелко, 46), Лунев (Вакулко, 71).

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко, Топалов - Степаненко - Зубков, Бондаренко, Крыськив (Назарина, 61), Кащук (Келси, 62) - Сикан.

Предупреждения: Хомченовский, Бескоровайный, Кожушко, Понедельник - Топалов, Чигринский

На 73-й минуте был удален Дмитрий Хомченовский (Кривбасс) (грубое нарушение).

На 84-й минуте был удален Артем Бондаренко (Шахтер) (грубое нарушение).

На 90+4-й минуте был удален Дмитрий Чигринский (Шахтер) (второе предупреждение).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кривбасс

Статьи по теме

УПЛ: Днепр-1 уступил Оболони, Черноморец обыграл Динамо, Кривбасс и Шахтер сыграли вничью УПЛ: Днепр-1 уступил Оболони, Черноморец обыграл Динамо, Кривбасс и Шахтер сыграли вничью
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кащук забил дебютный гол за Шахтер в официальном матче Кащук забил дебютный гол за Шахтер в официальном матче
Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол22:48
Почеттино - о поражении Вест Хэму: Мы разочарованы, но это лишь начало
Украина22:46
УПЛ: Днепр-1 уступил Оболони, Черноморец обыграл Динамо, Кривбасс и Шахтер сыграли вничью
Украина22:37
Лучший игрок тура УПЛ: Крыськив благодаря дублю в ворота Кривбасса забрал награду
Украина22:30
Лучший тренер тура УПЛ: Сенсационная победа Черноморца помогла Григорчуку добыть награду
Украина22:28
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Футбол22:09
Жирона с Цыганковым разгромила Хетафе, Довбик отыграл часть второго тайма
Олимпийские виды22:06
Мильчев и Маловичко - серебрянные призеры чемпионата мира по стендовой стрельбе
Бокс21:49
Промоутер Дюбуа сделал прогноз на бой своего клиента против Усика
Украина21:42
Бомбардиры УПЛ: Ярмоленко догнал лидеров гонки
Украина21:35
Таблица УПЛ: Рух, Черноморец и Колос - в тройке лидеров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK