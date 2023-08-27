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Минай - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 27.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:40
Минай - Заря: онлайн-трансляция матча / ФК Минай
Минай - Заря: онлайн-трансляция матча / ФК Минай

В воскресенье, 27 августа, Минай примет на своем поле Зарю в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем матче национального первенства закарпатская команда уступила 0:1 Металлисту 1925, а луганский клуб сыграл вничью 0:0 с Александрией.

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Поединок состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Заря

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Зарей будет доступна в этой новости 27 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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