Минай - Заря: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 27.08.2023
В воскресенье, 27 августа, Минай примет на своем поле Зарю в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем матче национального первенства закарпатская команда уступила 0:1 Металлисту 1925, а луганский клуб сыграл вничью 0:0 с Александрией.
Читай также: Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит
Поединок состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Заря
Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Зарей будет доступна в этой новости 27 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!